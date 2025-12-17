Литовские перевозчики получили счета за стоянку фур, которые не выпускают из Беларуси 1 17.12.2025, 22:54

Перевозчики платят 120 евро за каждый день.

Литовские фуры, застрявшие в Беларуси почти на два месяца, до сих пор не могут вернуться в свою страну. Водители говорят, Lrytas.

Утром 17 декабря литовским перевозчикам из Беларуси прислали новые счета для оплаты «хранения» грузовиков, сообщил глава ассоциации литовских перевозчиков Linava Эрландас Микенас.

По его словам, одной компании был выставлен счет на 13 900 евро за восемь грузовиков:

«Рано утром перевозчики начали получать счета за стоянки. После открытия границ перевозчики уже оплатили 10 дней, а теперь получают внушительные суммы за каждый день стоянки своих автомобилей. Они платят 120 евро за каждый день. Не все перевозчики еще получили счета, но некоторые уже уведомлены».

Решение об оплате и дальнейших действиях обсуждают в Linava.

«Некоторые перевозчики считают, что это попытка посеять хаос. Если перевозчики не заплатят, скорее всего, будет начат процесс конфискации. Но это лишь мнение отдельных перевозчиков», — рассказал Микенас.

