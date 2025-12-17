закрыть
17 декабря 2025, среда, 23:23
Мудуро срочно позвонил генсеку ООН

  • 17.12.2025, 23:12
Мудуро срочно позвонил генсеку ООН
Николас Мадуро

Друг Лукашенко пожаловался на угрозы со стороны США.

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро созвонился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщается в пресс-службе главы всемирной организации. Мадуро рассказал ему «о напряженности в регионе» из-за угроз США, которые могут привести к опасным последствиям.

«В ходе разговора генеральный секретарь подтвердил позицию ООН о необходимости для государств-членов уважать международное право, в частности Устав ООН, проявлять сдержанность и деэскалировать напряженность для сохранения региональной стабильности»,— отметили в пресс-службе.

Сегодня президент США Дональд Трамп пообещал, что США продолжат сосредотачивать военные силы вокруг Венесуэлы до тех пор, пока власти страны «не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли» у Соединенных Штатов. Он также объявил Венесуэле «полную и всеобъемлющую» блокаду нефтяных танкеров, которые находятся под американскими санкциями.

По данным журналиста Такера Карлсона, американский президент может объявить Венесуэле войну в ночь на 18 декабря.

