«ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок
- 17.12.2025, 23:31
В финале французский клуб одолел бразильский «Фламенго».
Французский «ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок, обыграв бразильский «Фламенго».
Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре.
Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл «ПСЖ», на 38-й минуте гол оформил Хвича Кварацхелия.
«Фламенго» сравнял благодаря пенальти, который реализовал Жоржиньо на 62-й минуте.
В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1.