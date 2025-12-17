закрыть
«ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок

  • 17.12.2025, 23:31
В финале французский клуб одолел бразильский «Фламенго».

Французский «ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок, обыграв бразильский «Фламенго».

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре.

Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл «ПСЖ», на 38-й минуте гол оформил Хвича Кварацхелия.

«Фламенго» сравнял благодаря пенальти, который реализовал Жоржиньо на 62-й минуте.

В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1.

