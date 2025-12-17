Новый премьер Чехии поддержал направление активов России на помощь Украине
Лидеры ЕС обсудят использование замороженных активов РФ на саммите 18–19 декабря.
Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна поддерживает идею использования замороженных активов России для помощи Украине, но отказывается предоставлять финансовые гарантии и брать на себя возможные риски. Прага не готова это делать за национального бюджета, сказал Бабиш, передает Euroactive.
Выступая в среду перед отъездом в Брюссель на саммит лидеров ЕС, Бабиш подчеркнул, что сомнения Праги связаны не с тем, стоит ли помогать Киеву, а с тем, как это делать. «Мы, безусловно, без проблем поддержим этот вариант [использование замороженных российских активов], но только при условии, что мы не будем предоставлять гарантии в случае использования этих активов», — сказал он.
