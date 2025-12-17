Авиация США поднята в небо вблизи Венесуэлы
- 17.12.2025, 23:59
- 1,112
Вашнгтон может готовиться к свержению режима Мадуро.
Четыре американских военных самолета находятся в небе у берегов Венесуэлы на фоне сообщений о возможном военном конфликте. Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24.
Речь идет об истребителе F/A-18E/F Super Hornet, двух самолетах радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, а также палубном тактическом самолете дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.
17 декабря американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить о начале полномасштабной военной операции против Венесуэлы в своем ночном обращении к нации.
По его словам, членов конгресса США вчера проинформировали о грядущей войне.