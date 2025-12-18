ВСУ поразили российскую станцию РЭБ в 15 км от линии фронта
- 18.12.2025, 3:13
Видеофакт.
Жирную цель поразили пилоты FPV 3-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр к северу от Харькова. На расстоянии 15-17 км от линии фронта на марше поймали специализированную машину радиоэлектронной борьбы/радиоэлектронной разведки.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Качество видео не позволяет идентифицировать машину на 100%, но это точно машина, предназначенная для РЭБ/РЭР. Лестница на корме машины указывает, что экипаж регулярно выполняет работы на крыше – например, разворачивает антенны. Модуль перед будкой, прикрытый маскировочной сеткой, – это явно система охлаждения для энергоемкого электронного оборудования.
Внешние признаки могут указывать на современную и дорогостоящую систему – станцию постановки радиопомех Р-330Ж «Житель». Она глушит радиосвязь на расстоянии до 25 км, а с летательными аппаратами – на 50 км. «Житель» вычисляет координаты источников радиоизлучения.