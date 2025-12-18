В Минске появились зоны 5G-связи
У всех трех операторов сотовой связи.
Блогер Денис Блищ заметил, что в Минске у абонентов сотовой связи на их телефонах внезапно загорелись значки 5G, которые свидетельствуют о появлении нового поколения связи. Сигнал 5G уже зафиксирован на улице Брикета, а также в «Минск-Мир» и в районе улиц Кальварийской и Клары Цеткин.
Как пишет Blizko.by, зоны 5G замечены у всех трех операторов сотовой связи (А1, МТС, Life), пользователи начали выкладывать скриншоты своих телефонов с замером скорости. Скорости эти, надо сказать, местами не слишком отличаются от тех, которые могут выдавать сети предыдущего поколения — 4G.
Денис Блищ напомнил, что в ноябре на конференции A1 TechDay 2025 первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач рассказал: возможно, уже в этом году появятся опытные зоны 5G.