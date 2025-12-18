В Минске появились зоны 5G-связи 18.12.2025, 2:49

У всех трех операторов сотовой связи.

Блогер Денис Блищ заметил, что в Минске у абонентов сотовой связи на их телефонах внезапно загорелись значки 5G, которые свидетельствуют о появлении нового поколения связи. Сигнал 5G уже зафиксирован на улице Брикета, а также в «Минск-Мир» и в районе улиц Кальварийской и Клары Цеткин.

Как пишет Blizko.by, зоны 5G замечены у всех трех операторов сотовой связи (А1, МТС, Life), пользователи начали выкладывать скриншоты своих телефонов с замером скорости. Скорости эти, надо сказать, местами не слишком отличаются от тех, которые могут выдавать сети предыдущего поколения — 4G.

Денис Блищ напомнил, что в ноябре на конференции A1 TechDay 2025 первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач рассказал: возможно, уже в этом году появятся опытные зоны 5G.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com