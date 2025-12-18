Саммит ЕС стартовал с инцидента: самолет делегации Словакии поврежден 18.12.2025, 8:07

Стали известны подробности ЧП.

ЧП в брюссельском аэропорту осложнил участие словацкой делегации в предстоящем саммите ЕС. Самолет, на котором премьер-министр Словакии прибыл в Брюссель, получил серьезные повреждения и оказался непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Словакии Роберта Фицо в сети X.

Инцидент в аэропорту Брюсселя

Повреждение воздушного судна произошло уже после прибытия делегации. По словам главы словацкого правительства, самолет был задет транспортным средством с трапом, в результате чего его техническое состояние не позволяет продолжать полеты.

О случившемся он сообщил на своей странице в соцсети X, отметив, что начало саммита ЕС оказалось «не слишком удачным».

«Требовательный саммит в Брюсселе начался не очень удачно. В аэропорту транспортное средство с трапом повредило наш самолет настолько, что он больше не пригоден к полетам, и мы должны оставить его здесь», — написал Фицо.

Дополнительных деталей о характере повреждений и сроках ремонта он не привел.

