закрыть
18 декабря 2025, четверг, 8:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Саммит ЕС стартовал с инцидента: самолет делегации Словакии поврежден

  • 18.12.2025, 8:07
Саммит ЕС стартовал с инцидента: самолет делегации Словакии поврежден

Стали известны подробности ЧП.

ЧП в брюссельском аэропорту осложнил участие словацкой делегации в предстоящем саммите ЕС. Самолет, на котором премьер-министр Словакии прибыл в Брюссель, получил серьезные повреждения и оказался непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Словакии Роберта Фицо в сети X.

Инцидент в аэропорту Брюсселя

Повреждение воздушного судна произошло уже после прибытия делегации. По словам главы словацкого правительства, самолет был задет транспортным средством с трапом, в результате чего его техническое состояние не позволяет продолжать полеты.

О случившемся он сообщил на своей странице в соцсети X, отметив, что начало саммита ЕС оказалось «не слишком удачным».

«Требовательный саммит в Брюсселе начался не очень удачно. В аэропорту транспортное средство с трапом повредило наш самолет настолько, что он больше не пригоден к полетам, и мы должны оставить его здесь», — написал Фицо.

Дополнительных деталей о характере повреждений и сроках ремонта он не привел.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров