Саммит ЕС стартовал с инцидента: самолет делегации Словакии поврежден
- 18.12.2025, 8:07
Стали известны подробности ЧП.
ЧП в брюссельском аэропорту осложнил участие словацкой делегации в предстоящем саммите ЕС. Самолет, на котором премьер-министр Словакии прибыл в Брюссель, получил серьезные повреждения и оказался непригодным для дальнейшей эксплуатации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Словакии Роберта Фицо в сети X.
Инцидент в аэропорту Брюсселя
Повреждение воздушного судна произошло уже после прибытия делегации. По словам главы словацкого правительства, самолет был задет транспортным средством с трапом, в результате чего его техническое состояние не позволяет продолжать полеты.
О случившемся он сообщил на своей странице в соцсети X, отметив, что начало саммита ЕС оказалось «не слишком удачным».
«Требовательный саммит в Брюсселе начался не очень удачно. В аэропорту транспортное средство с трапом повредило наш самолет настолько, что он больше не пригоден к полетам, и мы должны оставить его здесь», — написал Фицо.
Дополнительных деталей о характере повреждений и сроках ремонта он не привел.