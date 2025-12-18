Взрывы в Ростове и Батайске: поражен нефтяной танкер РФ 18.12.2025, 8:15

1,762

Российские города были атакованы дронами и ракетами.

С вечера среды, 17 декабря, неспокойно было в Ростовской области РФ. Взрывы прогремели в Ростове-на-Дону и в соседнем OBOZ.UA.

Атаку дронами на Ростов подтвердил городской голова Александр Скрябин. Он утверждал, что она была отбита над Западным жилым массивом города.

Однако позже Скрябин заявил о возгорании на танкере, который пострадал у причала в ЗЖМ в результате атаки БПЛА.

«Силами оперативных служб ведется тушение возгорания на танкере. Разлива нефтепродуктов удалось избежать. К сожалению, имеются погибшие и пострадавшие. Информация уточняется», – написал он.

В Батайске после взрывов тоже вспыхнул пожар. Местные сообщали, что в некоторых населенных пунктах пропал свет.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Батайске медицинская помощь понадобилась четверым жителям.

