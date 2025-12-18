Трамп выступил с обращением к нации 10 18.12.2025, 8:57

6,800

Президент США сосредоточился на внутренней политике.

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, во время которого не упомянул ни войну России против Украины, ни ситуацию вокруг Венесуэлы. В своем выступлении американский лидер сосредоточился на внутренней политике и достижениях собственной администрации.

Глава Белого дома заявил, что за 11 месяцев нынешняя власть достигла большего, чем любая другая администрация в истории США.

«Мы делаем Америку снова великой. Сегодня вечером, после 11 месяцев, наша граница в безопасности, инфляция остановлена, зарплаты выросли, цены снизились, наша нация сильна, Америку уважают, и наша страна вернулась сильнее, чем когда-либо раньше. Мы готовы к такому экономическому буму, подобному которому мир еще никогда не видел», - заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что его команда работает более эффективно, чем администрация предыдущего президента Джо Байдена. В частности, нынешний глава Белого дома перечислил целый список жалоб на политику времен Байдена, упоминая «открытые» границы, трансгендерных мужчин, которые соревнуются в женских видах спорта, преступность, «худшие торговые соглашения, которые когда-либо заключались», и «больное и коррумпированное» федеральное правительство.

Основные тезисы Трампа:

за 11 месяцев нынешняя власть достигла большего, чем любая другая администрация в истории США;

поток наркотиков, поступающих в США по морскому пути, сократился на 94%;

американская армия стала самой мощной в мире;

1 450 000 военнослужащих к Рождеству получат специальную выплату в размере $1 776 в честь основания США в 1776 году;

впервые за 50 лет в США фиксируют отток мигрантов;

на Ближнем Востоке впервые за 3 тысячи лет воцарился мир.

В своей речи Трамп отметил, что процесс возрождения Америки начался всего год назад. Он добавил, что в следующем году мир должен видеть США как страну, уверенную в собственной идентичности и предназначении, которой завидует весь мир.

«Нас снова уважают – так, как нас не уважали никогда раньше. Каждому и каждому из вас желаю веселого Рождества и счастливого Нового года. Пусть Бог благословит вас всех», - сказал американский лидер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com