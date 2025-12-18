Трамп выступил с обращением к нации10
Президент США сосредоточился на внутренней политике.
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, во время которого не упомянул ни войну России против Украины, ни ситуацию вокруг Венесуэлы. В своем выступлении американский лидер сосредоточился на внутренней политике и достижениях собственной администрации.
Глава Белого дома заявил, что за 11 месяцев нынешняя власть достигла большего, чем любая другая администрация в истории США.
«Мы делаем Америку снова великой. Сегодня вечером, после 11 месяцев, наша граница в безопасности, инфляция остановлена, зарплаты выросли, цены снизились, наша нация сильна, Америку уважают, и наша страна вернулась сильнее, чем когда-либо раньше. Мы готовы к такому экономическому буму, подобному которому мир еще никогда не видел», - заявил Трамп.
Трамп подчеркнул, что его команда работает более эффективно, чем администрация предыдущего президента Джо Байдена. В частности, нынешний глава Белого дома перечислил целый список жалоб на политику времен Байдена, упоминая «открытые» границы, трансгендерных мужчин, которые соревнуются в женских видах спорта, преступность, «худшие торговые соглашения, которые когда-либо заключались», и «больное и коррумпированное» федеральное правительство.
Основные тезисы Трампа:
за 11 месяцев нынешняя власть достигла большего, чем любая другая администрация в истории США;
поток наркотиков, поступающих в США по морскому пути, сократился на 94%;
американская армия стала самой мощной в мире;
1 450 000 военнослужащих к Рождеству получат специальную выплату в размере $1 776 в честь основания США в 1776 году;
впервые за 50 лет в США фиксируют отток мигрантов;
на Ближнем Востоке впервые за 3 тысячи лет воцарился мир.
В своей речи Трамп отметил, что процесс возрождения Америки начался всего год назад. Он добавил, что в следующем году мир должен видеть США как страну, уверенную в собственной идентичности и предназначении, которой завидует весь мир.
«Нас снова уважают – так, как нас не уважали никогда раньше. Каждому и каждому из вас желаю веселого Рождества и счастливого Нового года. Пусть Бог благословит вас всех», - сказал американский лидер.