Раскрыта тайна людей, которые спят по 4 часа и не устают

Раскрыта тайна людей, которые спят по 4 часа и не устают2
- 18.12.2025, 9:15
Биологи пришли к интересному выводу.
Ученые раскрыли генетическую основу феноменально короткого сна, не вредящего организму. Большинству людей нужно около восьми часов сна, чтобы чувствовать себя бодро, но есть небольшая группа, для которой норма — всего 4–6 часов в сутки.
Как сообщает Forbes, таких людей называют природными короткоспящими (Familial Natural Short Sleepers, FNSS). Исследования последних двух десятилетий показали: их способность обходиться без сна связана с работой определенных генов.
В 2009 году журнал Science опубликовал первое исследование, что подтвердило: редкая мутация гена DEC2 уменьшает потребность во сне. Женщина и ее дочь, имевшие эту мутацию, стабильно спали меньше нормы. Ту же смену повторили на мышах и мухах — животные тоже спали меньше и лучше переносили недосып.
Впоследствии обнаружили еще несколько уникальных генетических вариантов:
ADRB1 (2019, Neuron) — мутация в трех поколениях одной семьи, связанная с более активным бодрствованием.
NPSR1 (2020, Science Translational Medicine) — изменение рецептора нейропептида S, поддерживающего бодрость.
Каждая мутация работает по-своему, но результат один — человек естественно нуждается в меньшем сне. Биологи выделяют несколько механизмов FNSS:
ослабление сигнала «время спать» (DEC2),
усиление сигнала «оставайся бодрым» (NPSR1),
изменение активации бодрствования (ADRB1).
Процесс упрощен: мозг получает более слабый «тормозной» сигнал и более сильный «стимулирующий», поэтому короткий сон не вредит.
Исследования показали, что носители таких мутаций не страдают хроническим недосыпом — их когнитивные и метаболические показатели остаются нормальными, а у животных короткий сон даже замедлял нейродегенерацию. Но ученые предостерегают: эти мутации очень редки.
Большинство спящих мало не являются естественными короткоспящими. Их недосып обычно вызван стрессом, работой или нездоровым режимом и может вызывать серьезные проблемы со здоровьем.