Раскрыта тайна людей, которые спят по 4 часа и не устают

Биологи пришли к интересному выводу.

Ученые раскрыли генетическую основу феноменально короткого сна, не вредящего организму. Большинству людей нужно около восьми часов сна, чтобы чувствовать себя бодро, но есть небольшая группа, для которой норма — всего 4–6 часов в сутки.

Как сообщает Forbes, таких людей называют природными короткоспящими (Familial Natural Short Sleepers, FNSS). Исследования последних двух десятилетий показали: их способность обходиться без сна связана с работой определенных генов.

В 2009 году журнал Science опубликовал первое исследование, что подтвердило: редкая мутация гена DEC2 уменьшает потребность во сне. Женщина и ее дочь, имевшие эту мутацию, стабильно спали меньше нормы. Ту же смену повторили на мышах и мухах — животные тоже спали меньше и лучше переносили недосып.

Впоследствии обнаружили еще несколько уникальных генетических вариантов:

ADRB1 (2019, Neuron) — мутация в трех поколениях одной семьи, связанная с более активным бодрствованием.

NPSR1 (2020, Science Translational Medicine) — изменение рецептора нейропептида S, поддерживающего бодрость.

Каждая мутация работает по-своему, но результат один — человек естественно нуждается в меньшем сне. Биологи выделяют несколько механизмов FNSS:

ослабление сигнала «время спать» (DEC2),

усиление сигнала «оставайся бодрым» (NPSR1),

изменение активации бодрствования (ADRB1).

Процесс упрощен: мозг получает более слабый «тормозной» сигнал и более сильный «стимулирующий», поэтому короткий сон не вредит.

Исследования показали, что носители таких мутаций не страдают хроническим недосыпом — их когнитивные и метаболические показатели остаются нормальными, а у животных короткий сон даже замедлял нейродегенерацию. Но ученые предостерегают: эти мутации очень редки.

Большинство спящих мало не являются естественными короткоспящими. Их недосып обычно вызван стрессом, работой или нездоровым режимом и может вызывать серьезные проблемы со здоровьем.

