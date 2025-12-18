закрыть
18 декабря 2025, четверг, 9:49
У Путина из кабинета пропала новогодняя елка

  • 18.12.2025, 9:39
Ее исчезновение помогла разоблачить очередную махинацию Кремля.

Новогодняя елка, внезапно исчезнувшая из кабинета президента России Владимира Путина в середине декабря, помогла установить очередную махинацию Кремля: там снова выдали заранее записанные видео с президентом за свежие — это уже 16-я подтвержденная «консерва» за год, передает «Настоящее время».

В середине декабря 2025 года, сразу после возвращения Владимира Путина из Туркменистана, Кремль вернулся к практике публикации «консервов» — заранее заготовленных видеозаписей с участием президента, выдаваемых за новые. На этот раз махинацию выдала новогодняя ель, которая внезапно «исчезла» из президентского кабинета как раз накануне праздников.

Впервые двухметровую наряженную ель показали 9 декабря во время встречи Путина с главой Российской академии наук Геннадием Красниковым. На это сразу обратили внимание прокремлевские СМИ.

Полюбоваться деревом можно и на видео со встречи Путина с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным 11 декабря.

В тот же день Путин провел из своего кабинета совещание «о ситуации в зоне специальной военной операции». На этой записи ель загораживает телевизор, по которому военные рапортовали Путину. На то, что ель присутствовала и на этом совещании, указывает расположение мебели: стулья, которые обычно стоят в углу, переставили дальше вдоль стены (ель, соответственно, стоит на месте этих стульев).

11−12 декабря Путин посетил столицу Туркменистана Ашхабад. В первый рабочий день после этого визита, 15 декабря, Путин якобы встретился в кремлевском кабинете с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым. Пресс-служба Кремля старательно выбирала ракурсы для съемки и обрезала видеозапись так, чтобы на нее не попал угол, где должна стоять ель. Потому что ее и не было в кабинете в момент съемки.

На отсутствие дерева указывают стулья в кадре, а точнее — их расположение на прежнем месте в углу кабинета, где должна стоять ель.

Отсутствует елка и на кадрах со встречи Путина с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, якобы прошедшей 16 декабря. Пресс-служба Кремля менее умело обрезала видео — так, что часть елки, будь она в кабинете, должна была бы оказаться в кадре. Стулья тоже стоят на своем прежнем, доелочном месте.

Обе встречи, показанные после возвращения Путина из Ашхабада, были записаны заранее, хотя Кремль и российские СМИ выдавали их за новые. Видео Путина с главой Кабардино-Балкарии Коковым стало 16-м в списке подтвержденных журналистами «консервов». Ранее вероятными причинами для публикации старых записей были день рождения многолетней партнерши Путина Алины Кабаевой и подготовка к переговорам со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

