Лукашенко боится собственной тени Кирилл Иванов «Салідарнасць»

18.12.2025, 9:57

У диктатора очередной приступ паранойи.

Накануне проведения очередного «Всебелорусского народного собрания» глава МВД Иван Кубраков сообщил, что для постоянного контроля за ситуацией и объектами инфраструктуры привлекут саперно-пиротехнические группы, подразделения по противодействию беспилотникам и задействуют интернет-мониторинг.

Личный состав переведен на усиленный вариант службы, все здания, связанные со мероприятием, будут находиться под круглосуточной охраной.

Министр подчеркнул, что «ситуация может меняться очень быстро, поэтому личный состав должен быть готов оперативно реагировать на любые, в том числе нестандартные, ситуации».

Нагнетание атмосферы накануне проведения «хурала» — не новость. Год назад на «обеспечение безопасности» на каждого делегата выделили по три силовика. Были и саперы, и группы быстрого реагирования, которыми руководил оперативно-ситуационный штаб.

И если углубиться в прошлое, то вся эта история вполне соответствует популярной пословице «Как год встретишь, так его и проведешь». Самый первый ВНС также готовился в режиме осажденной крепости. Как и нынешнее собрание, он должен был засвидетельствовать «всенародную поддержку» Лукашенко.

Но есть существенное различие между событием тридцатилетней давности и днем сегодняшним. Да, в октябре 1996-го у властей было такое же надуманное основание будоражить белорусов бронетехникой, спецназом и снайперами, как и сейчас.

Но тогда в стране была реальная альтернатива правящему режиму, которому пришлось организовать свое собрание в пику Национальному конгрессу в защиту Конституции, который объединенная оппозиция легально проводила в самом центре Минска.

Это было время многотысячных манифестаций, не трансформировавшееся еще в оппозиционное гетто политических партий, объединений и профсоюзов. А также многотиражных независимых газет.

Иными словами, тогда у властей было кем «пугать» народ, выставляя себя «защитниками» от «провокаций и беспорядков», угрозы «развала страны» и прочих напастей, рожденных пропагандой.

Сегодня единственной реальной угрозой для белорусов являются те, кто на штыках удерживает власть в своих руках, кошмаря людей даже за намек на нелояльность. И с каждым разом такие «приготовления» к очередному акту демонстрации «всенародной любви» все больше напоминают подготовку к бою с собственной тенью.

Кирилл Иванов «Салідарнасць»

