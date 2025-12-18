Российские военные платят командирам, чтобы не попасть на Запорожское направление 1 18.12.2025, 9:59

1,122

Стала известна сумма и нюансы схемы.

Распространенная практика среди военных РФ: платить командирам, чтобы не воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизагское движение «Атеш».

Партизанское движение со ссылкой на своего агента в 247 десантно-штурмовом полку сообщает, что в подразделении сформирована группа военнослужащих, которые ежемесячно передают командиру по 50 тыс.рублей (примерно 26 тыс.гривен) наличными.

За эту сумму их не отправляют на передовую, оставляют при штабе или оформляют на фиктивные внутренние задания, но при этом в документах ставят отметку «на боевых». Так бойцы получают полный комплект выплат, статусов и надбавок, хотя на «нуле» никогда не находятся.

Для тех, кто не платит, утверждают в «Атеш», все происходит противоположным образом: их отправляют в штурм в любом состоянии - с травмами, после контузий, без отдыха и без ротаций.

«Командиры прямо говорят: «Заплатил - остаешься, не заплатил - воюешь». На фоне потерь это воспринимается как покупка права не умереть», - говорится в заметке партизанского движения.

Как рассказывают агенты «Атеш», внутри подразделения бойцов на «особом статусе» видно сразу: они спят в помещении, едят отдельно, их имена есть в боевых ведомостях, хотя на позиции их никто не видел.

«Этот обман создает ненависть и отчуждение, разрушает дисциплину и полностью убивает доверие к командованию. Люди рискуют жизнью, а параллельно кто-то просто платит и живет спокойно», - констатируют в «Атеш».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com