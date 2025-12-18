В Минске выбрали «Лошадь года» 3 18.12.2025, 10:28

За победу в конкурсе боролись восемь участников.

По Восточному календарю 2026-й считается годом красной огненной лошади. В гороскоп можно и не верить, но от потока тематических сувениров, кружек и полотенец это вас вряд ли убережет. Хотя от такого календаря есть и бонус — особое внимание к живым символам года, пишет Onliner.

Так, минский зоопарк объявил конкурс среди лошадей.

«В конюшне зоопарка есть и кони, и пони, и даже ослики. Все — чудесные, дружелюбные, миляги и работяжки. Каждая — просто огонь!» — рассказали сотрудники в анонсе. Специально для старта конкурса зоопарк даже завел свой телеграм-канал. Но основное голосование проходило в сторис в Instagram.

Всего за победу в конкурсе боролись 8 участников: Орлик, Смолка, Мелодия, Пион, Зара, Чубака, Герех и Питер Пен. В отличие от конкурсов красоты никаких ограничений по возрасту не было: в список финалистов попал как опытный 22-летний конь, так и 3-летняя кобыла.

22-летний Орлик (слева), 3-летняя Чубака (справа)

В ходе напряженной борьбы победителя все же удалось определить. Точнее, победительницу — ей стала гнедая 6-летняя Зара. Кобыла — помесь белорусской упряжной лошади и латвийского теплокровного коня. Сотрудники зоопарка описали ее характер как «отзывчивый».

— Великолепное, яркое и сильное животное. Пожалуй, самая «огненная» из наших лошадей. При этом надежная, очень спокойная и бережная, детей возит как хрустальную вазу. Тактильная, обожает почесушки, специально разворачивается, подставляет самые удобные для почесывания места. Очень внимательная и общительная, хвостиком ходит за человеком, как собака. Прекрасно улавливает интонацию, готова всегда выслушать в сложный момент. Разве что не говорит сама. Но все понимает!

Возможно, гороскоп все-таки работает. Раз символом года стала «самая огненная» из лошадей».

В комментариях к посту предложили наградить Зару не только почетным званием «Символа года», но и дополнительной порцией овса.

