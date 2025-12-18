закрыть
ВСУ уничтожили полк армии РФ и захватили пленных на Лиманском направлении

1
  • 18.12.2025, 10:38
  • 2,052
ВСУ уничтожили полк армии РФ и захватили пленных на Лиманском направлении

Операцию провел Третий армейский корпус вместе с ГУР.

Бойцы ВСУ вместе с разведчиками уничтожили полк армии РФ и взяли в плен значительное количество оккупантов во время совместных штурмовых действий на Лиманском направлении. Видео обнародовали в сети.

Об этом сообщает Telegram-канал Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины.

Операцию провели Третий армейский корпус вместе с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Как сообщается, в результате слаженного взаимодействия украинским подразделениям удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение в районе боевых действий.

Действия ВСУ ограничили возможности противника для маневра и создали предпосылки для дальнейших решений на направлении.

Командир Третьего армейского корпуса генерал Андрей Билецкий отметил, что совместные действия с ГУР дали ощутимый результат.

«Вместе с ГУР достигли оперативно-тактического результата на Лиманском направлении. Это продолжение традиции еще со времен освобождения Мощуна и прорыва вертолетов в Мариуполь - подставлять друг другу братское плечо. Благодарен за образцовое сотрудничество», - заявил он.

В свою очередь командир спецподразделения ГУР МО «АРТАН» Виктор Торкотюк отметил роль личного состава.

«Это прежде всего заслуга бойцов и боевых командиров, которые находят варианты решения любой задачи», - подчеркнул он.

