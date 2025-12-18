ВСУ уничтожили полк армии РФ и захватили пленных на Лиманском направлении

ВСУ уничтожили полк армии РФ и захватили пленных на Лиманском направлении1
Операцию провел Третий армейский корпус вместе с ГУР.
Бойцы ВСУ вместе с разведчиками уничтожили полк армии РФ и взяли в плен значительное количество оккупантов во время совместных штурмовых действий на Лиманском направлении. Видео обнародовали в сети.
Об этом сообщает Telegram-канал Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины.
Операцию провели Третий армейский корпус вместе с Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Как сообщается, в результате слаженного взаимодействия украинским подразделениям удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение в районе боевых действий.
Действия ВСУ ограничили возможности противника для маневра и создали предпосылки для дальнейших решений на направлении.
Командир Третьего армейского корпуса генерал Андрей Билецкий отметил, что совместные действия с ГУР дали ощутимый результат.
«Вместе с ГУР достигли оперативно-тактического результата на Лиманском направлении. Это продолжение традиции еще со времен освобождения Мощуна и прорыва вертолетов в Мариуполь - подставлять друг другу братское плечо. Благодарен за образцовое сотрудничество», - заявил он.
В свою очередь командир спецподразделения ГУР МО «АРТАН» Виктор Торкотюк отметил роль личного состава.
«Это прежде всего заслуга бойцов и боевых командиров, которые находят варианты решения любой задачи», - подчеркнул он.