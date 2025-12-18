ВСУ уничтожили полк армии РФ и захватили пленных на Лиманском направлении 1 18.12.2025, 10:38

2,052

Операцию провел Третий армейский корпус вместе с ГУР.

Бойцы ВСУ вместе с разведчиками уничтожили полк армии РФ и взяли в плен значительное количество оккупантов во время совместных штурмовых действий на Лиманском направлении. Видео обнародовали в сети.

Об этом сообщает Telegram-канал Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины.

Операцию провели Третий армейский корпус вместе с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Как сообщается, в результате слаженного взаимодействия украинским подразделениям удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение в районе боевых действий.

Действия ВСУ ограничили возможности противника для маневра и создали предпосылки для дальнейших решений на направлении.

Командир Третьего армейского корпуса генерал Андрей Билецкий отметил, что совместные действия с ГУР дали ощутимый результат.

«Вместе с ГУР достигли оперативно-тактического результата на Лиманском направлении. Это продолжение традиции еще со времен освобождения Мощуна и прорыва вертолетов в Мариуполь - подставлять друг другу братское плечо. Благодарен за образцовое сотрудничество», - заявил он.

В свою очередь командир спецподразделения ГУР МО «АРТАН» Виктор Торкотюк отметил роль личного состава.

«Это прежде всего заслуга бойцов и боевых командиров, которые находят варианты решения любой задачи», - подчеркнул он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com