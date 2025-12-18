Белоруса Еремеева, обвиненного в подрыве поездов на БАМе, приговорили к 22 годам лишения свободы 1 18.12.2025, 10:49

Приговор вынесли 18 декабря.

Белоруса Сергея Еремеева, обвиненного в России в совершении терактов 29 и 30 ноября 2023 года на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), приговорили к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на 2-й Восточный окружной военный суд России.

Приговор Еремееву вынесли 18 декабря. Мужчину обвинили в «участии в террористическом сообществе, совершении террористических актов, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконной контрабанде взрывных устройств и их хранении».

По данным следствия, в ноябре 2023 года Еремеев на своем автомобиле скрытно перевез взрывные устройства через государственную границу России и прибыл на территорию Бурятии. Далее, с целью совершения «террористического акта», в ночное время на одном из участков Восточно-Сибирской железной дороги, а также на следующих по ней железнодорожных составах установил взрывные устройства и активировал пульты дистанционного управления.

Суд постановил, что в результате подрыва установленных Еремеевым взрывных устройств потерпевшим причинен имущественный ущерб, связанный с уничтожением и повреждением цистерн и оборудования на железной дороге, на сумму более 100 000 000 российских рублей (1,2 млн долларов), а также иные тяжкие последствия в виде нарушения работы транспортной магистрали федерального значения.

«Суд по совокупности преступлений назначил Еремееву наказание в виде лишения свободы на срок 22 года, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 000 000 руб. Транспортное средство, принадлежащее Еремееву, постановлено конфисковать. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших в счет возмещения причиненного ущерба к Еремееву на общую сумму более 60 000 000 рублей (744 тысячи долларов), которые постановлено взыскать с осужденного», — говорится в приговоре суда.

Приговор в законную силу не вступил.

