Эксперт раскрыл, чем Украина на самом деле поразила подводную лодку РФ

Эксперт раскрыл, чем Украина на самом деле поразила подводную лодку РФ1
- 18.12.2025, 10:56
- 1,278
Речь идет о подводном морском дроне.
Во время операции СБУ, поразить напрямую подводную лодку РФ класса 636.3 «Варшавянка» в порту Новороссийска не удалось. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов сказал в эфире на Радио NV.
«Для меня очевидно, что поражение было рядом, поражение было не в саму подводную лодку», - сказал Жирохов.
В то же время он добавил, что важным в этой операции является само средство поражения, которое использовали Силы обороны Украины. По его словам, речь идет о подводном морском дроне, а не привычном большинству Sea Baby.
«Такие дроны разрабатывались и даже показывали публике. Если помните дрон «Маричка» - это мини подводная лодка беспилотная. И они делают такой вывод, что это была «Маричка» или другой дрон, который управлялся с помощью спутникового интернета. И пока что его точности недостаточно, чтобы поразить саму подводную лодку. И все поражения были вторичные. Это удар в сами ограждения, но взрыв был такой силы, что он повредил и подводную лодку», - пояснил Жирохов.