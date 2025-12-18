Путин пересмотрел Соловьева Телеграм-канал «СерпомПо»

18.12.2025, 11:05

И наслушался футуристических рапортов Герасимова.

Со всеми этими ежегодными декабрьскими «прямолинейными» обращениями граждан, уже четвертый год конкурируют (пока не по количеству, а по уровню ада) круглогодичные - от жалующихся на «мясные штурмы» и невыплаты штурмовиков, военных из «калечвойск», бессрочно отправленных в окопы мобилизованных и их родственников.

Но в отличие от гражданских просителей, которым Путин щедрой рукой Деда Мороза в конце декабря показательно и точечно раздает с телевизора какие-то плюшки (куряне и белгородцы из приграничья, а также дончане и выжившие мариупольцы - не в счет), криков души от своих военных и турбоzетников он демонстративно не замечает.

Сегодня на коллегии Минобороны продолжал толкать пафосные речи о «сплочении и единстве» в армии в зоне «спецоперации».

Видимо, у «великого геополитика» какая-то своя армия - прекрасных оловянных солдатиков, которыми вечерами он любит играть с Медведевым.

Переиграл «великий полководец»! Заигрался! Или пересмотрел Соловьева и наслушался футуристических рапортов Герасимова.

Иначе, как объяснить то, что сегодня, не хуже чем «Плюшевый», он «отлил в граните» подобное:

«Такой армии в мире больше нет. Просто не существует. Войска совершенно другие. И они воеванные».

Да ну! Поговорил бы со своими военными (но не с паркетными) и военкорами (но не с официальными пропагандистами, называющих военных ВСУ «боевиками»), как благодаря его усилиям на границе России появилась еще одна другая, не менее «воеванная» армия. А учитывая, что она почти четыре года сопротивляется превосходящим ее силам, еще и более обученная и мотивированная.

Все эти заявления из той же серии, что и ответ Путина на вопрос, когда же он, наконец, вернет мобилизованных осенью 2022-го с фронта. Главковерх цинично сказал, что те стали профессиональными военными и никто «мобиками» их больше «не называет». Читай, пусть воюют бессрочно.

На коллегии МО он снова повторил, что его СВО идет по плану. «Войска уверенно продвигаются вперед», «благодаря «воинскому искусству наших бойцов». Полученный ими «уникальный тактический и оперативный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяет наращивать темпы наступления».

А неведомые для простых смертных цели СВО, «за время проведения» которой Россия вернула себе статус «полного суверенитета», будут «безусловно выполнены» - назло маме дяде Сэму и его «подсвинкам», которые и развязали войну против РФ, используя «деструктивные силы на Украине (кстати, теперь-то мы знаем, от кого Медведев понабрался таких словечек для «телеги»).

Все полагали, что за короткий период времени Россию они (США) разрушат, а европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны.

При этом бункерный «счастливый дедушка» снова пообещал явить Западу «вундервафли», отметив, что подробные средства еще нескоро появятся у кого-либо в мире. Знаем, слышали уже. И утверждал, что наш «ядерный щит» совершеннее других.

Дальше - больше, министр обороны Белоусов по прозвищу «Ошибаться можно - врать нельзя», вновь доложил главковерху о контроле над Купянском (несмотря на контрнаступление ВСУ и недавнее знаменитое видео с Зеленским в городе).

Из всего этого вывод, который, впрочем, очевиден был уже давно.

Американцы и европейцы могут и дальше уламывать Зеленского, вырабатывая какие угодно очередные варианты будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом.

«Витьков» с трамповским зятьком могут хоть снять квартиру напротив Кремля, чтобы каждый день вести с Путиным переговоры, поедая икру и «посикунчиками».

Дроны - и дальше бить хоть по базе ВМФ в Новороссийске, хоть по нефтеплатформам на Каспии», хоть залетать в окна многоэтажек.

Военные - продолжать штурмовать на костылях и осликах очередные посадки и руины.

Военкоры - рвать волосы на голове.

А даже лояльные экономисты - предупреждать, что деградирующая экономика на пределе из-за санкций, растущих военных расходов и падения доходов населения...

Но члены «питерской бригады» продолжат играть в свою авантюру, чего бы это не стоило. Не им, россиянам.

