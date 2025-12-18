Бойкот путинистки Долиной и приговор российскому обществу 3 Сергей Гайдай

18.12.2025, 11:18

4,060

Удивительна и загадочна русская душа.

Россияне могут всей страной в считаные дни свергнуть с пьедестала поп-диву Долину, которая получала бесконечные преференции от своей власти, была членом партии власти и получала звания и награды из рук военного преступника и диктатора Путина, объявив ей всенародный бойкот.

Оказывается, так можно.

Как только российская общественность возмутилась, скверная, злая и жадная старуха, поющая свои пошлые песни о «погоде в доме», с этого пьедестала позорно грохнулась и оказалась мелкой и ничтожной.

За что? За то, что поучаствовала в мошеннической схеме и не отдала деньги за проданную квартиру? За это все «хорошие русские» блогеры в унисон с z-патриотами стали аплодировать ее краху и говорить: «Какое здоровое российское сообщество, вот как оно правильно реагирует на несправедливость».

У меня вопрос ко всем, кто живет в России, или к тем, кто считает себя частью русского мира, кто все еще считает себя гражданином этой страны, хоть и живет за ее пределами: вам не кажется, что это приговор российскому сообществу? Нравственный приговор.

Вы единым фронтом выступаете за справедливость, когда это касается Ларисы Долиной. А что вам мешает восстановить справедливость, когда ваш всероссийский самодержец присвоил себе власть навечно в вашей стране, послал сотни тысяч ваших сограждан убивать своих соседей в Украину, превращать города Донбаса (Мариуполь) в руины хороня под ними всех, кто там жил, отдал приказ начать ракетные атаки украинских городов, где гибнут от росийских шахедов и ракет мирные жители — дети, женщины, старики, превратил вас в нацию фашистов и агрессоров?

Тут у вас, чтобы послать ботоксного чекиста, захватившего власть, во всенародный бойкот, ни смелости, ни воспаленной совести, ни чувства справедливости не обнаружилось. Нет у вас почему-то нравственной чуйки. Слабо объявить Путину такой же бойкот, как и Долиной, если уж не за агрессию и убийства ничем вам не угрожавших и ничем не провинившихся перед вами украинцев, то хотя бы за жизни почти миллиона собственных граждан, мобилизованных и наемников, которых он положил в украинскую землю за свои стариковские бредни о величии его империи?

И уж если бойкотировать Долину, то хотя бы не за ее мошенническую схему с квартирой и невозвращенные деньги, а за то, что она поддержала этого диктатора, предала Одессу — ее родной город, который бомбит Россия, и стала пропагандисткой вашего фашистского режима.

Сергей Гайдай, «Фейсбук»

