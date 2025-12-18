Германия выделила дополнительную зимнюю помощь для Украины 18.12.2025, 11:30

Цель — обеспечить отоплением, водоснабжением и электроэнергией более 2,5 миллионов человек.

В связи с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины правительство Германии выделило Киеву дополнительную помощь в размере 70 млн евро.

Об этом заявила министр развития Германии Рим Алабали-Радован в интервью Tagesschau.

По словам Алабали-Радован, ее министерство расширяет помощь, «чтобы обеспечить отоплением, водоснабжением и электроэнергией более двух с половиной миллионов человек».

«Особенно сейчас, в холодную зиму, немедленная помощь имеет решающее значение для обеспечения основных энергетических потребностей Украины», - отметила она.

Средства в первую очередь предназначены для инвестиций в децентрализованное теплоснабжение, например, в мобильные отопительные установки.

«Муниципалитеты должны иметь возможность гарантировать отопление школ, детских садов и больниц, даже если крупные электростанции подверглись атакам. Эти меры по энергоснабжению помогут людям организовать свою повседневную жизнь», - подчеркнула министр.

Отмечается, что с соответствующей просьбой к Германии обратилась украинская сторона.

