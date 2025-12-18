закрыть
18 декабря 2025, четверг, 11:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Германия выделила дополнительную зимнюю помощь для Украины

  • 18.12.2025, 11:30
Германия выделила дополнительную зимнюю помощь для Украины

Цель — обеспечить отоплением, водоснабжением и электроэнергией более 2,5 миллионов человек.

В связи с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины правительство Германии выделило Киеву дополнительную помощь в размере 70 млн евро.

Об этом заявила министр развития Германии Рим Алабали-Радован в интервью Tagesschau.

По словам Алабали-Радован, ее министерство расширяет помощь, «чтобы обеспечить отоплением, водоснабжением и электроэнергией более двух с половиной миллионов человек».

«Особенно сейчас, в холодную зиму, немедленная помощь имеет решающее значение для обеспечения основных энергетических потребностей Украины», - отметила она.

Средства в первую очередь предназначены для инвестиций в децентрализованное теплоснабжение, например, в мобильные отопительные установки.

«Муниципалитеты должны иметь возможность гарантировать отопление школ, детских садов и больниц, даже если крупные электростанции подверглись атакам. Эти меры по энергоснабжению помогут людям организовать свою повседневную жизнь», - подчеркнула министр.

Отмечается, что с соответствующей просьбой к Германии обратилась украинская сторона.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров