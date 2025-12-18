Зеленский ответил на выпады Путина 18.12.2025, 11:48

Владимир Зеленский

Экономика РФ не способна вести дальше войну в больших масштабах.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новые заявления российского диктатора Владимира Путина о войне в Украине, отметив, что от действий союзников зависит, насколько долго Россия будет способна продолжать полномасштабную войну. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

«Прежде всего сигналы, которые дает Путин, абсолютно не новые для нас. Я всегда говорил, что он не хочет заканчивать войну. Вопрос, может ли он ее продолжить? Этот вопрос уже зависит от наших партнеров, от их давления, прежде всего санкционного, но и дипломатического», - отметил Зеленский.

Как отметил глава государства, сейчас американские коллеги в публичном и не публичном формате утверждают, что Путин якобы «готов к окончанию войны».

Разногласия по проекту соглашения о мире

В то же время, как отметил президент, Украина поддерживает инициативы американцев.

«Мы не согласны со всеми чертами тех или иных будущих договоренностей. Вы об этом знаете. Есть у нас некоторые разногласия по территориальному вопросу, финансированию, по frozen assets (замороженных активов), и есть еще некоторые вопросы, которые не согласованы», - сообщил Зеленский.

Ожидание давления на Россию от США

«Но, тем не менее, я не думаю, что экономика Путина способна продолжать эту войну в этих объемах, которые были до этого. Если санкции действительно будут действовать. И если Соединенные Штаты будут честными и открытыми. Если Путин сейчас будет тормозить эту дипломатическую волну, - а сейчас она такая большая за последнее время, - то Соединенные Штаты будут давить на них больше. Посмотрим», - подчеркнул Зеленский.

