закрыть
18 декабря 2025, четверг, 11:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский ответил на выпады Путина

  • 18.12.2025, 11:48
Зеленский ответил на выпады Путина
Владимир Зеленский

Экономика РФ не способна вести дальше войну в больших масштабах.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новые заявления российского диктатора Владимира Путина о войне в Украине, отметив, что от действий союзников зависит, насколько долго Россия будет способна продолжать полномасштабную войну. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

«Прежде всего сигналы, которые дает Путин, абсолютно не новые для нас. Я всегда говорил, что он не хочет заканчивать войну. Вопрос, может ли он ее продолжить? Этот вопрос уже зависит от наших партнеров, от их давления, прежде всего санкционного, но и дипломатического», - отметил Зеленский.

Как отметил глава государства, сейчас американские коллеги в публичном и не публичном формате утверждают, что Путин якобы «готов к окончанию войны».

Разногласия по проекту соглашения о мире

В то же время, как отметил президент, Украина поддерживает инициативы американцев.

«Мы не согласны со всеми чертами тех или иных будущих договоренностей. Вы об этом знаете. Есть у нас некоторые разногласия по территориальному вопросу, финансированию, по frozen assets (замороженных активов), и есть еще некоторые вопросы, которые не согласованы», - сообщил Зеленский.

Ожидание давления на Россию от США

«Но, тем не менее, я не думаю, что экономика Путина способна продолжать эту войну в этих объемах, которые были до этого. Если санкции действительно будут действовать. И если Соединенные Штаты будут честными и открытыми. Если Путин сейчас будет тормозить эту дипломатическую волну, - а сейчас она такая большая за последнее время, - то Соединенные Штаты будут давить на них больше. Посмотрим», - подчеркнул Зеленский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров