закрыть
18 декабря 2025, четверг, 12:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская делегация отправилась в США на переговоры по мирному плану

1
  • 18.12.2025, 12:07
Украинская делегация отправилась в США на переговоры по мирному плану

На встрече могут быть европейцы.

Украинская делегация уже отправилась в США на переговоры по мирному плану. Возможно, на встрече будут присутствовать европейские партнеры.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ответ на вопрос журналистов.

«Есть несколько вопросов о Донбассе, о нашей позиции. Я уже несколько раз об этом говорил. Мы все знаем позицию России. Они хотят захвата тотального Донбасса, а сейчас они хотят, чтобы мы выходили из Донбасса. Это их была позиция, она открыта», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина не готова на соответствующие шаги, поэтому США ищут компромисс.

«По обсуждению этого плана, 20 пунктов, гарантии безопасности, договора по восстановлению - всех документов, всех возможных шагов сейчас команды будут встречаться. Пятница - суббота. Наша команда будет в США. Она уже на пути в США. Американцы их ждут. Я не знаю, кто еще может присутствовать. Может, будут европейцы», - рассказал он.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров