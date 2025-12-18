Украинская делегация отправилась в США на переговоры по мирному плану

Украинская делегация отправилась в США на переговоры по мирному плану1
На встрече могут быть европейцы.
Украинская делегация уже отправилась в США на переговоры по мирному плану. Возможно, на встрече будут присутствовать европейские партнеры.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ответ на вопрос журналистов.
«Есть несколько вопросов о Донбассе, о нашей позиции. Я уже несколько раз об этом говорил. Мы все знаем позицию России. Они хотят захвата тотального Донбасса, а сейчас они хотят, чтобы мы выходили из Донбасса. Это их была позиция, она открыта», - сказал Зеленский.
Президент отметил, что Украина не готова на соответствующие шаги, поэтому США ищут компромисс.
«По обсуждению этого плана, 20 пунктов, гарантии безопасности, договора по восстановлению - всех документов, всех возможных шагов сейчас команды будут встречаться. Пятница - суббота. Наша команда будет в США. Она уже на пути в США. Американцы их ждут. Я не знаю, кто еще может присутствовать. Может, будут европейцы», - рассказал он.