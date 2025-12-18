закрыть
18 декабря 2025, четверг, 12:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус сдавал на права 75 раз

4
  • 18.12.2025, 12:30
Белорус сдавал на права 75 раз

На это ушло 3,5 года.

21‑летний юноша установил почти невероятный рекорд: экзамены он пытался сдать целых 75 раз. Получить права ему удалось только спустя три с половиной года ежедневных занятий, пересдач и переживаний, пишет «Гродненская правда».

Еще один интересный случай. 50‑летний белорус 30 раз пытался сдать теорию и 50 — практику. Почти три года прошло, прежде чем он смог достичь желаемого. Эта история ярко показывает: возраст и жизненный опыт вовсе не гарантируют легкой дороги к правам.

А вот другой случай стал настоящим уроком: мужчина получил права лишь с 71‑й попытки, вложив в это массу сил и времени. Но всего через год лишился их в один миг — сел за руль в состоянии опьянения.

Вывод очевиден: права — это не только навык управления автомобилем, но и ответственность за свои поступки.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров