Белорус сдавал на права 75 раз

Белорус сдавал на права 75 раз4
- 18.12.2025, 12:30
На это ушло 3,5 года.
21‑летний юноша установил почти невероятный рекорд: экзамены он пытался сдать целых 75 раз. Получить права ему удалось только спустя три с половиной года ежедневных занятий, пересдач и переживаний, пишет «Гродненская правда».
Еще один интересный случай. 50‑летний белорус 30 раз пытался сдать теорию и 50 — практику. Почти три года прошло, прежде чем он смог достичь желаемого. Эта история ярко показывает: возраст и жизненный опыт вовсе не гарантируют легкой дороги к правам.
А вот другой случай стал настоящим уроком: мужчина получил права лишь с 71‑й попытки, вложив в это массу сил и времени. Но всего через год лишился их в один миг — сел за руль в состоянии опьянения.
Вывод очевиден: права — это не только навык управления автомобилем, но и ответственность за свои поступки.