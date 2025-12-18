Минский таксист помог задержать курьера мошенников

Минский таксист помог задержать курьера мошенников1
- 18.12.2025, 12:38
Задержан 19-летний иностранец.
Работник минского такси помог сотрудникам Госавтоинспекции и уголовного розыска задержать 19-летнего иностранца, который работал на телефонных мошенников.
«По заданию куратора фигурант приехал в Минск и забрал у пенсионерки свыше 80 тысяч рублей в эквиваленте. Наличные собирался вывезти за границу на такси», — сообщает МВД.
Таксист по внешнему виду и поведению пассажира понял, что тот замешан в криминальной схеме, и через коллег сообщил об этом силовикам. Курьера задержали.
Жертвой обмана стала 73-летняя минчанка. Под угрозой уголовного преследования и обыска в квартире она передала посыльному якобы для декларирования все сбережения. Деньги будут возвращены женщине.