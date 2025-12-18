Минский таксист помог задержать курьера мошенников 1 18.12.2025, 12:38

Задержан 19-летний иностранец.

Работник минского такси помог сотрудникам Госавтоинспекции и уголовного розыска задержать 19-летнего иностранца, который работал на телефонных мошенников.

«По заданию куратора фигурант приехал в Минск и забрал у пенсионерки свыше 80 тысяч рублей в эквиваленте. Наличные собирался вывезти за границу на такси», — сообщает МВД.

Таксист по внешнему виду и поведению пассажира понял, что тот замешан в криминальной схеме, и через коллег сообщил об этом силовикам. Курьера задержали.

Жертвой обмана стала 73-летняя минчанка. Под угрозой уголовного преследования и обыска в квартире она передала посыльному якобы для декларирования все сбережения. Деньги будут возвращены женщине.

