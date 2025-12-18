закрыть
18 декабря 2025, четверг, 12:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минский таксист помог задержать курьера мошенников

1
  • 18.12.2025, 12:38
Минский таксист помог задержать курьера мошенников

Задержан 19-летний иностранец.

Работник минского такси помог сотрудникам Госавтоинспекции и уголовного розыска задержать 19-летнего иностранца, который работал на телефонных мошенников.

«По заданию куратора фигурант приехал в Минск и забрал у пенсионерки свыше 80 тысяч рублей в эквиваленте. Наличные собирался вывезти за границу на такси», — сообщает МВД.

Таксист по внешнему виду и поведению пассажира понял, что тот замешан в криминальной схеме, и через коллег сообщил об этом силовикам. Курьера задержали.

Жертвой обмана стала 73-летняя минчанка. Под угрозой уголовного преследования и обыска в квартире она передала посыльному якобы для декларирования все сбережения. Деньги будут возвращены женщине.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров