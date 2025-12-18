Учебный самолет совершил жесткую посадку в районе аэродрома под Минском: новые детали 18.12.2025, 12:55

Фото: belarusspotter.by.tilda.ws

Комиссия устанавливает причины аварии.

Учебный самолет SportStar RTC совершил жесткую посадку «в районе аэродрома Хожево». Подробности инцидента сообщил телеграм-канал об авиации «ОтВинта».

Как писал Aviaincidents, 11 декабря в районе аэродрома Хожево «произошло авиационное происшествие с самолетом SportStar RTC (рег. номер EW-536SL), принадлежащим летной школе «Крылья». Информацию об этом опубликовал и Межгосударственный авиационный комитет (МАК):

«По имеющейся информации, находившийся на борту пилот не пострадал, воздушное судно повреждено. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе.»

Как пишет «ОтВинта» со ссылкой на источник в авиационной среде «самолет получил повреждения в результате жесткой посадки».

«По предварительной информации, борт подлежит восстановлению — речь о списании не идет. На борту находились два человека: опытный пилот-инструктор летной школы и обучаемый пилот. К счастью, никто из них не пострадал», — рассказало издание.

«ОтВинта» добавил, что аэродром Хожево — это площадка с грунтовым покрытием. В зимний период такие взлетно-посадочные полосы (ВПП) «особенно чувствительны к промерзанию и неравномерной плотности грунта, ухудшению сцепления, а также влиянию бокового ветра при заходе на посадку».

«Для учебных полетов в холодное время года подобные факторы имеют принципиальное значение и заметно повышают риск нестандартной посадки даже при наличии инструктора на борту», — подчеркнул телеграм-канал.

Что стало ключевым фактором инцидента: ошибка в технике посадки, влияние погоды, особенности ВПП или их комбинация, установит комиссия МАК.

