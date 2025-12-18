Зеленский прибыл в Брюссель на саммит лидеров ЕС

Зеленский прибыл в Брюссель на саммит лидеров ЕС1
- 18.12.2025, 13:00
Главная тема — выделение Украине репарационного кредита.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня днем, 18 декабря, прибыл с визитом в Брюссель, где примет участие в саммите лидеров Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
«Самолет Зеленского приземлился в Брюсселе», - сообщил РБК-Украина собеседник в делегации.
Отметим, что на сегодняшнем саммите лидеры ЕС будут искать пути для выделения Украине репарационного кредита.
Репарационный кредит для Украины
Ранее лидеры ЕС отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога для так называемого «репарационного кредита» Украине на сумму около 140 млрд евро.
Вернуться к этому вопросу планируют во время саммита 18-19 декабря.
Против инициативы Еврокомиссии выступила Бельгия, где хранится большинство этих средств, опасаясь юридических и финансовых рисков со стороны РФ и настаивая на распределении ответственности между всеми странами ЕС.
По замыслу Еврокомиссии, активы РФ не будут конфисковываться, а будут использоваться в качестве залога, при этом Украина будет возвращать кредит только после выплаты Россией репараций.
Окончательный объем займа, который оценивается в 130-140 млрд евро, определят после оценки Международного валютного фонда финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах.
Вчера сообщалось, что Бельгия попросила ЕС рассмотреть возможность задействования чрезвычайных мер, чтобы выпустить общий долг Евросоюза для помощи Украине.