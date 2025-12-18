закрыть
18 декабря 2025, четверг
В Смолевичах новогоднюю елку поставили в странном месте

2
  • 18.12.2025, 13:06
В Смолевичах новогоднюю елку поставили в странном месте

Водители недовольны.

В райцентре Смолевичи Минской области, как и в других городах страны, поставили новогоднюю ель. Поставили на площади в довольно людном месте, пишет blizko.by.

Все довольны? Как бы не так. Оказалось, что поставили елку не на пешеходной части площади, а прямо на проезжей части. Елку оградили небольшим заборчиком, перед ней поставили знаки «кирпич» (запрещен въезд в ёлку?!) и «40», а также «объезд справа».

@vualya.vvv

Ёлочный беспредел 😆

♬ оригинальный звук - Vualya.vvv

Видео, сделанное из автомобиля, выложили в TikTok — и понеслось.

Многие комментаторы удивились возмущению авторов ролика и начали сообщать исторические факты:

— Как я помню, в этом месте ёлку на Новый год здесь ставили ещё во времена СССР.

— И чё ржать , 40 лет живу в городе , и 40 лет ее всегда ставят на этой площади.

— Мы очень рады и благодарны,что она опять здесь,а не на озере,это традиция главной площади города Смолевичи

— Несколько десятков лет ёлки на Новый год ставились именно в этом месте, что очень удобно для старого города. Потому что идти к ёлке из старого в новый город – далеко и многие горожане, в силу возраста, лишаются праздника. Площадь большая и проезду авто не мешает.

— Ее уже лет 40 так ставят. Конечно же, это глупость. Места много в городе для елок, но видно по привычке ставят в одно и то же место.

Но нашлись и такие, которые все же видят в елке на площади некоторые неудобства:

— Вокруг ёлки должны детишки бегать, а тут машины объезжают бред какой-то.

— Одна елка на весь город и та посреди дороги.

— Уже пора для елки выделить свою площадь в центре площади. Не всегда это место было таким полностью укрытым асфальтом. Было намного больше зеленых зон для отдыха.

— Я там на фуре ехал. Думал, приснилось: елка на дороге.

