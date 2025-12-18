В Украине переименуют деньги 18.12.2025, 13:22

Верховная Рада дала старт процессу.

Верховная Рада Украины проголосовала за переименование копейки на шаг. Соответствующий законопроект по десоветизации названия разменной монеты Украины поддержали в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Что изменится

«За» отдали свои голоса 264 народных депутата. Смена копейки на шаг станет символическим завершением денежной реформы 1996 года.

Законопроектом, среди инициаторов которого есть спикер ВРУ Руслан Стефанчук, предлагается изменить название разменной монеты с «копейка» на исконно украинский - «шаг».

Слово «шаг», как добавляют нардепы, часто встречается в произведениях Шевченко, Леси Украинки, Котляревского и других украинских классиков.

В 1918 году Центральная Рада выпускала разменные деньги номиналом 10-50 шагов. Они использовались в обращении до 1919 года, после чего были отменены большевиками.

«Это решение имеет не только технический, но и символический смысл. «Копейка» - наследие московской империи и советского прошлого. Зато «шаг» - историческое украинское название, которое употреблялось еще во времена Гетманщины и Украинской Народной Республики», - объясняют инициаторы.

Изменения, как отмечают в Раде, не потребуют дополнительных расходов: монеты «копейка» и «шаг» некоторое время будут находиться в обращении одновременно, а соотношение останется 1:1.

Что дальше

По данным НБУ, в обращении в Украине находится почти 14 млрд монет.

В дальнейшем планируется выпуск только монет «50 шагов» - в течение примерно 3-4 лет, в количестве десятков миллионов штук. Все остальные номиналы будут от 1 гривны и выше.

Что касается законопроекта о переименовании «копейки» на «шаг», Верховная Рада провела дискуссию о проведении дополнительного пленарного заседания 27 декабря. Соответствующее предложение поддержали 241 народный депутат.

Таким образом, в целом законопроект о переименовании разменной монеты нардепы рассмотрят во втором чтении в следующую субботу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com