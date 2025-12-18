В Минске заметили подарок «детям, которые себя плохо вели» 18.12.2025, 13:40

1,752

Странные «сладости» удивили белорусов.

Как известно, дети, которые плохо себя ведут в течение года, остаются без подарка от Деда Мороза на Новый год. Ну или получают совсем не то, чего хотели бы. Один из таких подарков для тех, «кто себя плохо вел», на днях заметили в одном из магазинов Минска, пишет «Телеграф».

Девушка выложила в соцсети Threads две фотографии сладостей, которые встретила в одном из столичных магазинов. По ее мнению, это идеальный «подарок от Деда Мороза детям, которые плохо себя вели».

Казалось бы - обычный мармелад, и все же есть в нем своя изюминка. Точнее кукурузка и сельдерей - именно такой вкус у этой сладости. Не самый тривиальный выбор вкуса для кондитерского изделия - уж точно не предпочтительный вариант для ребенка. Клубничка, яблочко, ну хотя бы тыковка - такой вариант, возможно, еще порадует ребенка в сладком подарке под елкой. Встретить среди сладостей овощи, которые большинство детей как минимум игнорирует, вряд ли ожидают.

Кстати, сами по себе конфеты - уже давно не новинка. «Красный пищевик» (а именно эта компания является производителей необычного мармелада) продает их уже давно, а в прошлом году немного изменил дизайн - раньше, к примеру, кукурузный мармелад был в форме маленьких початков.

Следует учесть, что несмотря на казалось бы более «здоровое» наполнение, «овощной» мармелад ничуть не полезнее фруктовых аналогов - в нем также содержится сахар. Это следует учесть тем, кто следит за фигурой и за уровнем глюкозы.

Как на вкус мармеладный «сельдерей» и «кукурузка»?

А вот что касается вкуса, тут все не так однозначно. Мнения тех, кто успел попробовать кукурузный и сельдерейный мармелад, сильно разошлись. У кукурузного, по словам комментаторов, «сливочный» привкус и у кого-то он даже вошел в топ самых любимых вкусов. Но некоторым, судя по отзывам, его не нравится их приторный запах.

У сельдерейного мармелада, судя по отзывам, вкус ненавязчивый, не приторный, «с кислинкой», а по словам некоторых, «к сельдерею он не имеет никакого отношения», так что, скорее всего, он понравится даже тем, кто читает это растение «наказанием», а не полноценным участником рациона питания здорового человека.

