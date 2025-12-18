закрыть
Золотой эксклюзив: представлен самый роскошный электромобиль в мире

1
  • 18.12.2025, 14:00
Золотой эксклюзив: представлен самый роскошный электромобиль в мире

Купе украсили натуральным золотом.

Электромобиль Rolls-Royce Spectre получил новую экстравагантную версию. Купе украсили натуральным золотом.

Оригинальный тюнинг Rolls-Royce Spectre выполнило немецкое ателье Mansory. О проекте, который назвали Equista Linea d'Oro, рассказали на его сайте.

Решетка радиатора Rolls-Royce Spectre, дверные ручки, молдинги на боковинах и оконных рамках отделаны натуральным золотом. В золотистый цвет окрашены и 24-дюймовые колесные диски.

К тому же, Rolls-Royce Spectre получил традиционные для Mansory капот, обвес, спойлер и декор из карбона.

Золотые детали появились и в салоне Rolls-Royce Spectre. Кроме того, в отделке использовали карбон и белую кожу с золотистыми вставками.

Электрическая установка Rolls-Royce Spectre на 585 сил с батареей емкостью 102 кВт∙ч осталась без изменений. Авто лишь получило внешние динамики, с помощью которых имитируется звук бензинового двигателя.

Rolls-Royce Spectre Mansory — самый роскошный электрокар в мире, выпущенный в единственном экземпляре. Его цена не сообщается, но известно, что она составляет не менее миллиона долларов.

