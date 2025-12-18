закрыть
18 декабря 2025, четверг, 14:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва готова к конфискакции белорусского имущества

  • 18.12.2025, 14:16
Литва готова к конфискакции белорусского имущества

Для этого примут специальный закон.

Если Беларусь конфискует грузовики литовских перевозчиков, Литва будет вынуждена принять ответные меры. Об этом заявила министр юстиции Литвы Рита Тамашунене, пишет LRT.

«Конфискация имущества — это очень болезненный вопрос для литовцев, и реализовать подобные меры не так просто, поскольку мы сразу же окажемся в судах. Однако если в Беларуси произойдет конфискация этих грузовиков, мы определенно должны будем принять ответные меры. И, безусловно, предпринять аналогичные действия», — заявила министр в эфире радиостанции Ziniu radijas.

По ее словам, для реализации таких шагов должен быть принят новый закон. Она также отметила, что в настоящее время отсутствует возможность решения проблемы дипломатическим путем или улучшения отношений с Беларусью.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщала, что в Беларуси остались около 280 грузовиков, но ассоциация Linava утверждает, что количество литовских транспортных средств может достигать четырех тысяч, из них 1,25 тысячи – тягачи. Компании уже получили предупреждения от белорусских властей, что через четыре месяца стоянки транспорт может быть конфискован.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров