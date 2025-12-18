Литва готова к конфискакции белорусского имущества 18.12.2025, 14:16

Для этого примут специальный закон.

Если Беларусь конфискует грузовики литовских перевозчиков, Литва будет вынуждена принять ответные меры. Об этом заявила министр юстиции Литвы Рита Тамашунене, пишет LRT.

«Конфискация имущества — это очень болезненный вопрос для литовцев, и реализовать подобные меры не так просто, поскольку мы сразу же окажемся в судах. Однако если в Беларуси произойдет конфискация этих грузовиков, мы определенно должны будем принять ответные меры. И, безусловно, предпринять аналогичные действия», — заявила министр в эфире радиостанции Ziniu radijas.

По ее словам, для реализации таких шагов должен быть принят новый закон. Она также отметила, что в настоящее время отсутствует возможность решения проблемы дипломатическим путем или улучшения отношений с Беларусью.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщала, что в Беларуси остались около 280 грузовиков, но ассоциация Linava утверждает, что количество литовских транспортных средств может достигать четырех тысяч, из них 1,25 тысячи – тягачи. Компании уже получили предупреждения от белорусских властей, что через четыре месяца стоянки транспорт может быть конфискован.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com