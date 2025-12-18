закрыть
18 декабря 2025, четверг, 15:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На дне

1
  • 18.12.2025, 14:32
  • 1,086
На дне

Власти довели белорусский речной флот до Цусимы.

С самого распада Советского Союза власти Беларуси живут мечтой о собственном морском флоте. И так замечтались при Александре Лукашенко о морях-океанах, портах в Мурманске и в Омане, что довели до ручки почти весь доставшийся в наследство от того же СССР речной флот.

Стыдно стало

Именно до ручки. Как обратил внимание Plan B., в отношении госпредприятия «Речное пароходство», управляющего свыше 160 теплоходами и баржами и 5 портами в Днепро-Бугском бассейне, пару недель назад была начата процедура банкротства.

Наверное, со стыда или чтобы никто не догадался, где случилась эта «экономическая Цусима», накануне подачи пароходством заявления в суд из названия предприятия было убрано прилагательное «Белорусское».

«Белорусское речное пароходство» (с сентября 2025 года — просто «Речное пароходство») — это продолжатель традиций, которые берут свою письменную историю с возникновения «пути из варяг в греки». Дальше было могилевское купечество Великого княжества Литовского. Плотогоны и капиталистические пароходчики Пинска, Гомеля и Ветки. Новый кратковременный расцвет в 1970–1980-х при Советском Союзе. И постепенный закат в новейшем периоде отечественной истории.

В 2000-х годах «Белорусское речное пароходство» лишилось транспортировки калия в Николаев и всех четырех судоремонтных заводов. Перешло на перевозку строительного песка и щебня. И прогулочно-экскурсионные пассажирские рейсы.

До 2022 года часть грузов возилась в Украину и из нее. Существовал даже проект интенсификации направления с привлечением частного капитала – нефтяника и совладельца «Гиппо» Василия Варфоломеева. Но после 2022 года все проекты пошли ко дну.

На дне

С ними вместе туда отправилось и пароходство. Достигнув самого дна к концу этого года.

Сначала по приказу единственного учредителя, Министерства транспорта и коммуникаций, пароходство лишили его «национальной идентичности». То есть убрали из названия слово «Белорусское». А потом приказали идти в суд с «чистосердечным признанием» — с заявлением о признании экономической несостоятельности.

Судебные заседания прошли в ускоренном режиме в конце ноябре и начале декабря. На них еще раз было подтверждено, что у речников «отсутствуют возможности» платить и зарплату почти 400 сотрудникам, и все обязательные платежи.

Вместе с необязательным (расчетами с контрагентами, банками) пароходство накопило 18,5 млн рублей долгов. И уже получило 300 исполнительных производств по возврату 9,3 млн рублей. При этом, по состоянию на 1 декабря 2025 года, на счетах «Речного пароходства» наличествовало только 35 тыс. рублей.

Поэтому предложено, заморозив платежи в рамках конкурсного производства, в перспективе провести на должнике санацию.

Решение, как поднимать национальный речной флот со дна, будет приниматься в марте будущего года.

Честно говоря, перспектив возродить славное прошлое и в сегодняшней политико-экономической ситуации не видно. Особенно, с учетом нынешнего уровня компетенций что в политике, что в экономике.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров