Власти довели белорусский речной флот до Цусимы.

С самого распада Советского Союза власти Беларуси живут мечтой о собственном морском флоте. И так замечтались при Александре Лукашенко о морях-океанах, портах в Мурманске и в Омане, что довели до ручки почти весь доставшийся в наследство от того же СССР речной флот.

Стыдно стало

Именно до ручки. Как обратил внимание Plan B., в отношении госпредприятия «Речное пароходство», управляющего свыше 160 теплоходами и баржами и 5 портами в Днепро-Бугском бассейне, пару недель назад была начата процедура банкротства.

Наверное, со стыда или чтобы никто не догадался, где случилась эта «экономическая Цусима», накануне подачи пароходством заявления в суд из названия предприятия было убрано прилагательное «Белорусское».

«Белорусское речное пароходство» (с сентября 2025 года — просто «Речное пароходство») — это продолжатель традиций, которые берут свою письменную историю с возникновения «пути из варяг в греки». Дальше было могилевское купечество Великого княжества Литовского. Плотогоны и капиталистические пароходчики Пинска, Гомеля и Ветки. Новый кратковременный расцвет в 1970–1980-х при Советском Союзе. И постепенный закат в новейшем периоде отечественной истории.

В 2000-х годах «Белорусское речное пароходство» лишилось транспортировки калия в Николаев и всех четырех судоремонтных заводов. Перешло на перевозку строительного песка и щебня. И прогулочно-экскурсионные пассажирские рейсы.

До 2022 года часть грузов возилась в Украину и из нее. Существовал даже проект интенсификации направления с привлечением частного капитала – нефтяника и совладельца «Гиппо» Василия Варфоломеева. Но после 2022 года все проекты пошли ко дну.

На дне

С ними вместе туда отправилось и пароходство. Достигнув самого дна к концу этого года.

Сначала по приказу единственного учредителя, Министерства транспорта и коммуникаций, пароходство лишили его «национальной идентичности». То есть убрали из названия слово «Белорусское». А потом приказали идти в суд с «чистосердечным признанием» — с заявлением о признании экономической несостоятельности.

Судебные заседания прошли в ускоренном режиме в конце ноябре и начале декабря. На них еще раз было подтверждено, что у речников «отсутствуют возможности» платить и зарплату почти 400 сотрудникам, и все обязательные платежи.

Вместе с необязательным (расчетами с контрагентами, банками) пароходство накопило 18,5 млн рублей долгов. И уже получило 300 исполнительных производств по возврату 9,3 млн рублей. При этом, по состоянию на 1 декабря 2025 года, на счетах «Речного пароходства» наличествовало только 35 тыс. рублей.

Поэтому предложено, заморозив платежи в рамках конкурсного производства, в перспективе провести на должнике санацию.

Решение, как поднимать национальный речной флот со дна, будет приниматься в марте будущего года.

Честно говоря, перспектив возродить славное прошлое и в сегодняшней политико-экономической ситуации не видно. Особенно, с учетом нынешнего уровня компетенций что в политике, что в экономике.

