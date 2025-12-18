закрыть
Синоптики обещают белорусам зиму

  • 18.12.2025, 14:42
  • 1,082
Синоптики обещают белорусам зиму

До -10°С.

Авторы тематического Telegram-канала «Метеовайб» пообещали белорусам настоящую зиму. Синоптики отметили, что «предновогодний оптимизм» начнется уже в воскресенье, 21 декабря. Они объяснили, что в этот день «гребень антициклона вытянется на северо-запад», а над Скандинавией образуется «новая область высокого давления».

В Беларусь придет более холодный воздух с севера, вследствие чего к середине следующей недели, 24 декабря, температура может опуститься до -5..-10°С. Более того, при «смене уверенной воздушной массы на арктическую» не исключен и снег.

«Следовательно, вайб католического Рождества может быть вполне зимним», – отметили специалисты.

