Синоптики обещают белорусам зиму 18.12.2025, 14:42

1,082

До -10°С.

Авторы тематического Telegram-канала «Метеовайб» пообещали белорусам настоящую зиму. Синоптики отметили, что «предновогодний оптимизм» начнется уже в воскресенье, 21 декабря. Они объяснили, что в этот день «гребень антициклона вытянется на северо-запад», а над Скандинавией образуется «новая область высокого давления».

В Беларусь придет более холодный воздух с севера, вследствие чего к середине следующей недели, 24 декабря, температура может опуститься до -5..-10°С. Более того, при «смене уверенной воздушной массы на арктическую» не исключен и снег.

«Следовательно, вайб католического Рождества может быть вполне зимним», – отметили специалисты.

