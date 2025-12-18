закрыть
18 декабря 2025, четверг, 15:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС расширил санкции против «теневого флота» РФ

  • 18.12.2025, 14:43
ЕС расширил санкции против «теневого флота» РФ

В список включены еще десятки судов.

Евросовет ввел санкции в отношении 41 судна, которые входят в состав российского «теневого флота» нефтяных танкеров.

сообщает журнал Евросоюза.

Отмечается, что на это 41 судно отныне распространяется запрет на доступ к портам и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом.

«Эта мера направлена на танкеры, которые не входят в ЕС, и являются частью «теневого флота» РФ, обходя механизм ограничения цен на нефть, а также на суда, которые отвечают за транспортировку военной техники, краденого украинского зерна и культурных ценностей из Украины», - отметили в ЕС.

После сегодняшнего пакета санкций общее количество определенных судов «теневого флота», на которые наложены экономические ограничения, возросло почти до 600 штук.

«ЕС остается готовым усилить давление на Россию и ее теневую цепочку создания стоимости флота, в частности путем введения дальнейших санкций», - добавили в Евросовете.

Напомним, 15 декабря Европейский Совет ввел новые санкции против девяти лиц и организаций, которые способствуют функционированию так называемого теневого флота России.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров