ЕС расширил санкции против «теневого флота» РФ
- 18.12.2025, 14:43
В список включены еще десятки судов.
Евросовет ввел санкции в отношении 41 судна, которые входят в состав российского «теневого флота» нефтяных танкеров.
сообщает журнал Евросоюза.
Отмечается, что на это 41 судно отныне распространяется запрет на доступ к портам и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом.
«Эта мера направлена на танкеры, которые не входят в ЕС, и являются частью «теневого флота» РФ, обходя механизм ограничения цен на нефть, а также на суда, которые отвечают за транспортировку военной техники, краденого украинского зерна и культурных ценностей из Украины», - отметили в ЕС.
После сегодняшнего пакета санкций общее количество определенных судов «теневого флота», на которые наложены экономические ограничения, возросло почти до 600 штук.
«ЕС остается готовым усилить давление на Россию и ее теневую цепочку создания стоимости флота, в частности путем введения дальнейших санкций», - добавили в Евросовете.
Напомним, 15 декабря Европейский Совет ввел новые санкции против девяти лиц и организаций, которые способствуют функционированию так называемого теневого флота России.