СМИ: Колесникова и Бабарико уехали в Германию 17 18.12.2025, 14:58

5,818

Мария Колесникова и Виктор Бабарико

Их забрал посол этой страны.

Бывшие политзаключенные, кандидат в президенты Виктор Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова уже уехал в Германию — их забрал посол этой страны, сообщает «Белсат» со ссылкой на правозащитников.

Ранее Германия заявила, что планирует принять экс-политзаключенных Виктора Бабарико и Марию Колесникову

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт телеканалу ARD.

«Мы примем как минимум двух выдающихся деятелей демократического движения из Беларуси, потому что мы заинтересованы в том, чтобы это демократическое движение, даже если оно должно развиваться за пределами страны, было усилено», — сказал он.

