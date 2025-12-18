закрыть
СМИ: Колесникова и Бабарико уехали в Германию

17
  • 18.12.2025, 14:58
  • 5,818
СМИ: Колесникова и Бабарико уехали в Германию
Мария Колесникова и Виктор Бабарико

Их забрал посол этой страны.

Бывшие политзаключенные, кандидат в президенты Виктор Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова уже уехал в Германию — их забрал посол этой страны, сообщает «Белсат» со ссылкой на правозащитников.

Ранее Германия заявила, что планирует принять экс-политзаключенных Виктора Бабарико и Марию Колесникову

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт телеканалу ARD.

«Мы примем как минимум двух выдающихся деятелей демократического движения из Беларуси, потому что мы заинтересованы в том, чтобы это демократическое движение, даже если оно должно развиваться за пределами страны, было усилено», — сказал он.

