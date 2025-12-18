Туск призвал ЕС немедленно принять решение по финансированию Украины 2 18.12.2025, 15:01

1,294

Дональд Туск

«Или деньги сегодня, или кровь завтра».

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал лидеров ЕС немедленно принять решение о финансовой поддержке Украины, предупредив, что промедление будет иметь опасные последствия для всей Европы.

Об этом он сказал 18 декабря, прибыв в Брюссель, пишет «Интерфакс-Украина».

Комментируя начало саммита ЕС он подчеркнул, что европейские лидеры должны немедленно определиться относительно финансирования Украины.

«Сейчас у нас простой выбор: или деньги сегодня, или кровь завтра, и я говорю не только об Украине, я говорю о Европе, и это наше решение, и только наше», — подчеркнул Туск.

По его словам, ответственность за это решение полностью лежит на лидерах ЕС.

Европейские лидеры 18 декабря обсуждают, как финансировать Украину в 2026—2027 годах, чтобы страна могла продолжать оборону против России. Reuters пишет, что без этой поддержки деньги у Украины закончатся уже во втором квартале 2026 года, и она рискует проиграть войну.

