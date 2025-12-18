закрыть
18 декабря 2025, четверг, 15:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Туск призвал ЕС немедленно принять решение по финансированию Украины

2
  • 18.12.2025, 15:01
  • 1,294
Туск призвал ЕС немедленно принять решение по финансированию Украины
Дональд Туск

«Или деньги сегодня, или кровь завтра».

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал лидеров ЕС немедленно принять решение о финансовой поддержке Украины, предупредив, что промедление будет иметь опасные последствия для всей Европы.

Об этом он сказал 18 декабря, прибыв в Брюссель, пишет «Интерфакс-Украина».

Комментируя начало саммита ЕС он подчеркнул, что европейские лидеры должны немедленно определиться относительно финансирования Украины.

«Сейчас у нас простой выбор: или деньги сегодня, или кровь завтра, и я говорю не только об Украине, я говорю о Европе, и это наше решение, и только наше», — подчеркнул Туск.

По его словам, ответственность за это решение полностью лежит на лидерах ЕС.

Европейские лидеры 18 декабря обсуждают, как финансировать Украину в 2026—2027 годах, чтобы страна могла продолжать оборону против России. Reuters пишет, что без этой поддержки деньги у Украины закончатся уже во втором квартале 2026 года, и она рискует проиграть войну.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина