18 декабря 2025, четверг, 15:58
Уборщица из Дятловского района украла более 800 килограммов мясных продуктов

6
  • 18.12.2025, 15:17
  • 1,722
Уборщица из Дятловского района украла более 800 килограммов мясных продуктов

Она систематически выносила мясную обрезь, говяжьи языки и субпродукты.

Прокуратура Дятловского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 42-летней местной жительницы.

В пресс-службе прокуратуры Гродненской области сообщили, что с февраля 2022 года по 30 июня 2025 года женщина работала уборщицей скотоубойного цеха отдела промышленности, заготовок, внешнеэкономической деятельности и рынков Дятловского филиала Гродненского областного потребительского общества. Используя доступ к производственным помещениям, она систематически выносила мясную обрезь, говяжьи языки и субпродукты.

Общий вес похищенного составил более 845 килограммов, а его стоимость оценили почти в 1,7 тысячи рублей. По данным обвинения, мясо женщина продавала жителям Дятловского района. В результате она получила преступный доход на сумму 5072 рубля.

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью возместила причинённый предприятию ущерб и уплатила в бюджет всю сумму незаконного дохода. Белоруску признали виновной по ч. 1 ст. 205 УК РБ. Суд назначил наказание в виде исправительных работ на один год с ежемесячным удержанием 20% заработка по основному месту работы.

