Эксперт: В какой-то момент может появиться «новый Пригожин»

1,552

иллюстративное фото

Кризис уже добирался до армии РФ, у оккупантов большие проблемы.

Положение Украины из-за войны сложное, но и в России «проблемы не меньше, а то и больше», считает исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.

«Мы говорим, что мы в очень сложном положении. У нас очень много проблем - в армии СЗЧ, проблемы с мобилизацией. Военные кричат об этих проблемах. Но если американцы так включились в спасение России, то это означает, что в России проблемы не меньше, а то и больше», - высказался эксперт.

По его словам, американцы боятся, что «в какой-то момент может появиться условный Пригожин (Евгений Пригожин - бывший глава ЧВК «Вагнер», который совершил в РФ попытку переворота, - ред.) и на территории РФ начнется хаос и фронт обвалится».

Говоря об украинских ударах по танкерам «теневого флота», Жмайло отметил, что уже «видим неоднозначную реакцию наших партнеров».

«Мы начали бить и поразили 4 танкера «теневого флота» РФ. Уже видим неоднозначную реакцию наших партнеров на эти удары, потому что формально они же ходят под флагами африканских стран - Сьерра-Леоне, Гамбии, других. Очень часто, кстати, меняют и флаги, и названия этих судов», - отметил эксперт.

По его мнению, здесь уместны слова Голды Меир, «которая говорила, что наши западные партнеры могут простить нам все, единственное, чего они не смогут нам простить - это нашу слабость».

«Поэтому в этой ситуации мы, как загнанный зверь в угол, просто пытаемся кусать», - добавил Жмайло.

Он отметил, что украинские атаки привели к тому, что 20% российского нефтегазового сектора обвалилось.

«По состоянию на сентябрь этого года простаивало около 40% мощностей как раз из-за нарушения цепей. Едва ли не впервые в истории РФ вынуждена была импортировать светлые нефтепродукты, в частности бензин и дизель, потому что начались перебои. Поэтому есть определенные кризисы в отдельных дальних регионах РФ», - утверждает аналитик.

По его словам, закрылось около 360 частных заправок, потому что у них нарушились контракты, поскольку основное накопление светлых нефтепродуктов ушло именно на государственные АЗК:

«Постепенно этот кризис добирается и до российской армии. Но на фронте он пока не отражается, потому что россияне сейчас используют исключительно пехотные штурмы».

Подытоживая, он добавил, что Украина будет продолжать удары, потому что они эффективны. В этом смысле помогают и санкции американцев.

«Но для этого нужны более решительные действия - мы пытаемся нарастить производство. Мы уже способны на массированные воздушные атаки, но территория большая, объектов много, и сказать, что наступил полный коллапс нельзя. К сожалению, нашим ребятам и девушкам еще придется очень хорошо и долго поработать по российской территории», - подчеркнул эксперт.

