Блокада Венесуэлы ударила по теневому флоту России

Военная экономики Путина зависит от экспорта энергоресурсов.

Блокада, объявленная США против венесуэльских нефтяных танкеров, может иметь большее значение для теневого флота России, чем для самой Венесуэлы. Как отмечают эксперты, это сигнал о том, что Вашингтон переходит от символических санкций к более решительным действиям против обхода ограничений на морском транспорте, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Сегодня Россия опирается на масштабный теневой флот: старые танкеры, смену флагов, перекачку нефти с судна на судно и фиктивные страховки. Блокада Венесуэлы демонстрирует, что США рассматривают обход санкций не только как финансовое нарушение, но и как угрозу морской безопасности.

Это особенно важно, поскольку многие суда, посредники и страховые сети одновременно обслуживают российскую, иранскую и венесуэльскую нефть. Давление в одном регионе создает уязвимости всей системы. Даже отдельные задержания заставляют танкеры дольше скрываться, идти более рискованными маршрутами, использовать меньше портов и платить больше за фрахт и страховку, что повышает себестоимость экспорта российской нефти.

Для Москвы непосредственная угроза заключается не в резком падении экспорта, а в росте неопределенности и рисков: возможны задержания, отказ портов или вторичные санкции против сервисных компаний. Все это снижает эффективность и масштабируемость доходов России от энергетики.

Эффект устрашения также значителен. Демонстрируя, что теневой флот можно отследить и остановить, США повышают стратегические риски для российской торговли нефтью. В Конгрессе уже предложен закон, предусматривающий финансовые санкции против иностранных покупателей российской нефти и ограничение ключевых источников дохода Кремля.

