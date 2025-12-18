Bloomberg: ЕC может проголосовать за «репарационный кредит» для Украины без Бельгии 18.12.2025, 15:39

В Европе готовы к тому, чтобы принять такое решение.

В Европе растут призывы к ЕС одобрить огромный кредит Украине, за счет замороженных российских активов. В частности премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что она готова проголосовать за план предоставления кредита без Бельгии, «если это будет необходимо». Об этом пишет Bloomberg.

По ее словам, это объясняется тем, что одна страна-член ЕС, состоящая из 27 государств, «не должна иметь возможность блокировать то, что является правильным».

«Учитывая все, что происходит, Европа должна быть способна принимать решения, необходимые для защиты наших народов. Я бы гораздо больше хотела, чтобы мы нашли решение в единстве, но время идет», - отметила Фредериксен, чья страна председательствует в ЕС, журналистам в Брюсселе.

В то же время во время выступления в бельгийском парламенте сегодня, 18 декабря, премьер-министр страны Барт Де Вевер подчеркнул, что план использования активов может быть нарушением международного права и может ослабить евро на международных рынках.

По его словам, РФ продолжает претендовать на активы, которые находятся в Euroclear, поэтому в какой-то момент может возникнуть необходимость вернуть эти деньги.

В свою очередь в Бельгии говорят, что стоит рассмотреть другие варианты, среди которых возможно использование общего долга. Но в частных разговорах чиновники ЕС отмечают, что для этого необходимо единодушное согласие всех 27 стран ЕС, что политически невозможно.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что использование российских активов является единственным реальным выходом.

«На мой взгляд, это действительно единственный вариант. В конце концов, мы стоим перед выбором: использовать европейский долг или российские активы для Украины. И мое мнение четкое: мы должны использовать российские активы!», - призвал он.

Во время выступления в Брюсселе 17 декабря премьер-министр Австрии Кристиан Штокер заверил, что на саммите найдут решение по финансированию Украины. Однако он предостерег, что решение должна принимать и Бельгия.

«Оно не может и не должно быть принято без Бельгии. Любое решение должно включать Бельгию», - сказал политик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com