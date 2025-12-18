закрыть
Лукашенко и всех остальных может ждать большой сюрприз

  • Алеся Матусевич, «Салідарнасць»
  • 18.12.2025, 15:38
Лукашенко и всех остальных может ждать большой сюрприз
Черные лебеди — птицы непредсказуемые.

Вспомнили, сколько раз за последние годы правитель намекал на свой уход и оставался во власти.

В недавнем интервью американскому телеканалу Newsmax TV Александр Лукашенко назвал себя «уходящим президентом»:

— Я часто об этом говорю. Я не хочу, чтобы проблемы, которые возникли в период руководство мной страной, были переложены на новое поколение. Каждое поколение свои проблемы сами должны решать, — приводит слова правителя БелТА в своей видеоверсии этого разговора.

Свежо предание, но не верится от слова вообще. Слова о том, что Лукашенко готов отказаться от власти, белорусы слышат регулярно едва ли не все тридцать последних лет.

Да что там далеко ходить — буквально в январе 2025 года, выступив с политическими заявлениями в Логойске, в храме Святителя Николая Чудотворца, правитель пообещал «тихо, спокойно передать эту власть новому поколению».

Более того, за одну только новогоднюю неделю Лукашенко трижды анонсировал смену поколений. О возможном транзите заговорила даже пропаганда.

А 26 января, в полном противоречии с прежними речами, он триумфально «победил» на так называемых «президентских выборах» и продолжил правление Беларусью еще на один срок.

В ноябре и в августе 2024-го: «Вы должны привыкать к тому, что президент будет другой».

В марте 2023-го в послании парламенту и народу: «Мой век заканчивается, и никакие конституции я под себя делать не буду».

В августе 2021-го во время прямой линии: «Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро», а в ноябре — «Если кто-то думает, что я уцепился за кресло (и уже руки посинели), чтобы меня тут не оторвали от него, вы просто заблуждаетесь».

Много раз Лукашенко обещал уйти в 2020-м. И более десятка раз до этого, начиная еще с начала 2000-х.

Рефрен «я за власть не цепляюсь и уйду — как только, так сразу» столь поистрепался от частого употребления, что навряд ли в него верит хоть кто-нибудь с любой стороны — включая оратора.

Даже если тот начнет показывать карты и клясться клочком земли, и еще на бис повторит для делегатов «Всебелорусского народного собрания» сказку про белого бычка, то есть, простите, про синие пальцы, которыми никто, мол, за власть не держится.

Однако естественного хода вещей и банального старения никто не отменял. А черные лебеди — птицы непредсказуемые и своенравные, прилетают внезапно. Посему и правителя с его ближайшим окружением, настроенным на спокойный транзит где-то в будущих пятилетках, и всех остальных может ждать большой сюрприз.

Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

