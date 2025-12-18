В Беларуси нашли грибы с цезием-137

В Беларуси нашли грибы с цезием-1373
- 18.12.2025, 15:44
Более чем в половине районов Гомельской области.
Стало известно, что грибы с цезием-137 были обнаружены в большинстве районов Гомельщины. Подробнее рассказали в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Так, в ноябре эпидемиологи исследовали без малого 800 проб и обнаружили радиоактивные грибы в 13 из 21 района. Всего были проверены 791 проба продуктов и 84 пробы воды на наличие в них цезия-137, в том числе 62 пробы из государственного сектора.
В госсекторе превышений цезия-137 и стронция-90 не обнаружили. Остальные пробы проверяли в частном секторе. Превышения нормативов установили в 43 пробах, то есть в 5,9% проб. В общем, в 40 пробах свежих грибов и продуктах их переработки, в 13 пробах сушеных грибов
Превышения установили в тринадцати районах Гомельщины. Грибы с цезием-137 нашли на территории Буда-Кошелевского, Ветковского, Добрушского, Ельского, Калинковичского, Кормянского, Лоевского, Мозырского, Наровлянского, Петриковского, Речицкого, Светлогорского и Хойникского районов.
- При нормативе 500 беккерелей на килограмм уровни содержания цезия-137 в пробах свежих и переработанных грибов составили от 512 до 39,2 тысячи беккерелей на килограмм, - прокомментировали в санстанции.