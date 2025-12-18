ВСУ поразили склад хранения БПЛА и ПВО россиян на оккупированных территориях
- 18.12.2025, 15:52
В Генштабе раскрыли подробности.
Силы обороны поразили ряд объектов ПВО, склад хранения БПЛА и другие объекты российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Подробности
В ночь на 18 декабря украинские защитники нанесли удары по вражеским объектам на оккупированных территориях.
Зафиксировано попадание в радиолокационную станцию 55Ж6 «Небо-У» в районе Гвардейского на ТОТ украинского Крыма.
Также под удар Сил обороны Украины в районе Приморска (ТОТ Запорожской области) попал склад ГСМ подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Оккупированная Донецкая область
Атакован склад хранения БПЛА в Макеевке и сосредоточение живой силы захватчиков 114 отдельной мотострелковой бригады в Донецке на временно оккупированных территориях Донецкой области. Потери врага уточняются.
Другие атаки
Уточнены результаты поражения 14 декабря 2025 года позиционного района подразделения 568 зенитного ракетного полка противника в районе Раевки Белгородской области РФ - подтверждено уничтожение воинами 15 отдельной бригады артиллерийской разведки «Черный лес» двух пусковых установок ЗРК С-400 с боекомплектом.