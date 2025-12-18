Можно ли в Минске приготовить ужин всего за 1 рубль? 3 18.12.2025, 16:06

Интернет-эксперимент, который вас удивит.

Владелец аккаунта Zatestil в Instagram решил провести эксперимент и узнать, можно ли в Минске купить продуктов на ужин и потратить на все не больше одного рубля. Звучит как нечто из области фантастики, но, тем не менее, молодой человек смог собрать целых три варианта блюд, чья стоимость не превышает траты на проезд в общественном транспорте, пишет blizko.by.

Первый вариант получился самым сытным и полноценным. Блогер приобрел куриную голень весом 92 грамма за 72 копейки, 224 грамма картофеля за 22 копейки и маленькую луковицу весом 40 грамм за 5 копеек и приготовил порцию второго в виде пюре с жареным луком и куриной ножкой.

Второй вариант — студенческий. Здесь уже использовались 60 грамм классической лапши быстрого приготовления за 59 копеек и сосиска весом 73 грамма за 34 копейки. Получилась порция макарон с сосиской.

Третий вариант получился самым белорусским. Здесь в ход пошли 866 грамм картофеля за 86 копеек и две луковицы весом 112 грамм за 14 копеек, из которых получилась внушительная порция драников.

Хоть эксперимент и удался, стоит отметить, что вводные данные были не совсем чистыми, ведь соль и масло, на котором жарились драники, лук и курица, не учитывались, не говоря уже о воде.

