Иллюстрация прошлой спецоперации

Иллюстрация прошлой спецоперации1
- Виталий Портников
- 18.12.2025, 16:11
Бабарико просто не смог или не захотел измениться.
Многие из нас могли быть искренне удивлены тем, как бывший белорусский политзаключенный Виктор Бабарико отвечал на вопросы о принадлежности Крыма. И это человек, который в случае участия в свободных президентских выборах в Беларуси, имел шансы победить Александра Лукашенко.
Но еще в 2020 году я писал, что особенностью президентских выборов в Беларуси тогда был сам факт их проведения в государстве, почти полностью зачищенном от… политических белорусов. Во всех предыдущих выборах после 1994 года главными оппонентами Лукашенко были именно они — это было противостояние между Беларусью и совком, который олицетворял диктатор.
А в 2020 году сформировался запрос на совок без Лукашенко — и этим воспользовались в Москве, где всегда стремились сделать соседнюю марионетку более послушной и предсказуемой.
Правда, со своей спецоперацией по запугиванию Лукашенко Москва как всегда дала маху. Как только начались протесты, они сразу же превратились именно в протесты белорусов против совка. Потому что это уже были протесты свободных людей. А свободный человек не может быть совком по определению.
Но главные акторы тех времен остались со своей собственной системой ценностей. Кто-то развивался дальше, а кто-то, как Бабарико, просто не смог или не захотел измениться. И то, что мы услышали, стало скорее иллюстрацией прошлой спецоперации, чем характеристикой белорусского протеста.
Виталий Портников, «Фейсбук»