Япония уходит от Китая

  • 18.12.2025, 16:21
Япония уходит от Китая

Токио снизил технологическую зависимость.

Япония, некогда доминировавшая на мировом рынке полупроводников, возвращает себе ключевую роль в глобальных цепочках поставок, делая ставку на диверсификацию и союзников. Хотя страна больше не контролирует производство микросхем, как в 1980–1990-х годах, она стала незаменимым игроком в критических сегментах — от материалов и химикатов до оборудования для производства чипов, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Поворотным моментом стал 2010 год, когда Китай ввёл эмбарго на экспорт редкоземельных металлов в Японию. Тогда Токио зависел от Китая почти на 90% по этим ресурсам. В ответ правительство и корпорации запустили долгосрочную программу «дерискинга»: партнёрство с австралийской Lynas Rare Earths, расширение переработки в Малайзии и инвестиции в альтернативные поставки. К 2025 году доля китайских редкоземов в импорте Японии снизилась примерно до 60%.

Параллельно Япония укрепила позиции в ключевых технологиях. Компании JSR, Shin-Etsu и Tokuyama доминируют в химикатах для EUV-литографии, а Shin-Etsu Chemical и SUMCO — среди крупнейших производителей кремниевых пластин. Японские фирмы Tokyo Electron, Nikon и Canon контролируют около 30% мирового рынка оборудования для производства полупроводников.

Токио также привлекает партнёров для развития внутреннего производства. При поддержке государства тайваньская TSMC открыла завод в Кумамото, а стартап Rapidus — проект с участием Toyota, Sony и SoftBank — строит фабрику на Хоккайдо и уже тестирует 2-нм технологии совместно с IBM.

Несмотря на успехи, есть и ряд проблем — дефицит инженеров и необходимость привлечь более $32 млрд инвестиций. Тем не менее США и Европа всё чаще рассматривают Японию как надёжного союзника в укреплении устойчивости глобальных цепочек поставок полупроводников — в противовес рискам, связанным с Китаем.

