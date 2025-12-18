закрыть
Ученые: Древние пчелы использовали кости грызунов

Необычные находки обнаружили в пещере на острове Эспаньола.

Ученые Полевого музея естественной истории в Чикаго выяснили, что более 5000 лет назад роющие пчелы использовали кости грызунов и ленивцев как готовые «домики» для гнезд. Необычные находки обнаружили в пещере на острове Эспаньола в Карибском море, на территории современных Доминиканской Республики и Гаити. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

По словам ученых, пчелы натыкались на кости, когда рыли норы на привычной для себя глубине. Вместо того чтобы сверлить новый материал, они заселялись в уже существующие полости — зубы и позвонки, размеры которых оказались идеально подходящими для гнезд. Большинство костей принадлежало хутиям — коренастым грызунам, внешне напоминающим смесь белки и бобра, однако часть находок оказалась останками вымерших ленивцев.

Это первый известный случай, когда пчелиные гнезда обнаружили внутри естественных углублений в окаменелых костях, и лишь второй пример гнездования роющих пчел в пещере. Ранее ученые фиксировали, что такие пчелы способны прогрызать кости самостоятельно, однако новая работа показывает, что они охотно использовали уже готовые ископаемые полости.

Исследователи считают, что кости оказались в пещере благодаря вымершим сипухам Tyto ostologa. Эти совы либо приносили хутий целиком и выбрасывали кости во время поедания добычи, либо оставляли погадки с костными остатками. Со временем груды костей были засыпаны осадками, принесенными в пещеру водой, а спустя поколения их использовали роющие пчелы, которые обычно гнездятся под открытым небом.

В одной зубной полости ученые обнаружили сразу шесть гнезд, что указывает на многократное использование одного и того же места разными поколениями пчел. Собранные материалы еще предстоит подробно изучить — команда планирует опубликовать новые работы по результатам анализа находок. Авторы предполагают, что выбор пещеры был вынужденным: окружающий ландшафт представляет собой карст с острым известняком и почти полностью лишен почвы, пригодной для рытья.

