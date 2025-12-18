закрыть
18 декабря 2025, четверг, 17:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп парализовал контрабанду венесуэльской нефти

1
  • 18.12.2025, 16:35
  • 1,828
Трамп парализовал контрабанду венесуэльской нефти
Дональд Трамп

США ударили по доходам Мадуро.

Объявленные президентом США Дональдом Трампом ограничения на нефтяные поставки из Венесуэлы могут фактически разрушить нелегальный нефтяной рынок страны, сообщает The Wall Street Journal. По данным американских властей, именно через него окружение диктатора Николаса Мадуро получает ключевые доходы, которые также поддерживают крайне уязвимую экономику государства. Аналогичные схемы обхода санкций Каракас в течение многих лет использовал по образцу России и Ирана.

Экспорт венесуэльской нефти осуществлялся при помощи «теневого флота» танкеров, направлявших сырье преимущественно в страны Азии, где расчеты нередко проводились в криптовалютах. Ужесточение санкционного режима способно резко сократить валютные поступления, усугубить дефицит продовольствия и топлива в стране, сильно зависящей от импорта, и тем самым ускорить рост цен. По прогнозам МВФ, инфляция в Венесуэле уже в следующем году может приблизиться к 700%.

При этом в Вашингтоне избегают термина «блокада», предпочитая говорить о «карантине», поскольку в международном праве полноценная блокада рассматривается как акт войны. На текущем этапе действия США направлены на ограничение деятельности судов, находящихся под санкциями Министерства финансов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина