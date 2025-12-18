Трамп парализовал контрабанду венесуэльской нефти 1 18.12.2025, 16:35

1,828

Дональд Трамп

США ударили по доходам Мадуро.

Объявленные президентом США Дональдом Трампом ограничения на нефтяные поставки из Венесуэлы могут фактически разрушить нелегальный нефтяной рынок страны, сообщает The Wall Street Journal. По данным американских властей, именно через него окружение диктатора Николаса Мадуро получает ключевые доходы, которые также поддерживают крайне уязвимую экономику государства. Аналогичные схемы обхода санкций Каракас в течение многих лет использовал по образцу России и Ирана.

Экспорт венесуэльской нефти осуществлялся при помощи «теневого флота» танкеров, направлявших сырье преимущественно в страны Азии, где расчеты нередко проводились в криптовалютах. Ужесточение санкционного режима способно резко сократить валютные поступления, усугубить дефицит продовольствия и топлива в стране, сильно зависящей от импорта, и тем самым ускорить рост цен. По прогнозам МВФ, инфляция в Венесуэле уже в следующем году может приблизиться к 700%.

При этом в Вашингтоне избегают термина «блокада», предпочитая говорить о «карантине», поскольку в международном праве полноценная блокада рассматривается как акт войны. На текущем этапе действия США направлены на ограничение деятельности судов, находящихся под санкциями Министерства финансов.

