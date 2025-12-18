закрыть
18 декабря 2025, четверг, 17:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Европарламент призвал к новым санкциям против режима Лукашенко

  • 18.12.2025, 16:56
Европарламент призвал к новым санкциям против режима Лукашенко

Брюссель осудил гибридные атаки Минска.

Европейский парламент (ЕП) «самым решительным образом» осуждает «повторяющиеся, усиливающиеся и все более частые акты гибридной войны со стороны Беларуси против Литвы и, следовательно, против ЕС, включая неоднократные вторжения метеорологических шаров в воздушное пространство ЕС, а также акты экономического принуждения и военные провокации» со стороны Беларуси, пишет «Позiрк».

Такие формулировки содержатся в принятой 18 декабря на сессии ЕП в Страсбурге резолюции «Продолжающиеся белорусские гибридные атаки против Литвы». За принятие резолюции проголосовало 438 евродепутатов, против — 47, воздержалось — 48.

ЕП подчеркнул, что перечисленные действия «не являются единичными инцидентами, а являются частью явной тенденции к эскалации, преднамеренному, враждебному и агрессивному поведению, которое <…> ставит под угрозу жизни людей, тем самым создавая значительную угрозу для граждан ЕС, а также для мира и безопасности в Европе».

Полный текст резолюции с учетом принятых в ходе голосования поправок будет обнародован позднее.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина