Европарламент призвал к новым санкциям против режима Лукашенко 18.12.2025, 16:56

Брюссель осудил гибридные атаки Минска.

Европейский парламент (ЕП) «самым решительным образом» осуждает «повторяющиеся, усиливающиеся и все более частые акты гибридной войны со стороны Беларуси против Литвы и, следовательно, против ЕС, включая неоднократные вторжения метеорологических шаров в воздушное пространство ЕС, а также акты экономического принуждения и военные провокации» со стороны Беларуси, пишет «Позiрк».

Такие формулировки содержатся в принятой 18 декабря на сессии ЕП в Страсбурге резолюции «Продолжающиеся белорусские гибридные атаки против Литвы». За принятие резолюции проголосовало 438 евродепутатов, против — 47, воздержалось — 48.

ЕП подчеркнул, что перечисленные действия «не являются единичными инцидентами, а являются частью явной тенденции к эскалации, преднамеренному, враждебному и агрессивному поведению, которое <…> ставит под угрозу жизни людей, тем самым создавая значительную угрозу для граждан ЕС, а также для мира и безопасности в Европе».

Полный текст резолюции с учетом принятых в ходе голосования поправок будет обнародован позднее.

